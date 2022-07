‘Nos vamos a jugar cada partido como una final’: jugadoras de Colombia

Este domingo, la Selección Colombia realizó su último entrenamiento previo a la segunda fecha del grupo A de la Copa América Femenina, recibiendo en el estadio Pascual Guerrero a su similar de Bolivia, este lunes a partir de la 7:00 de la noche. Sobre el compromiso la defensora Daniela Caracas, habló de las buenas sensaciones del equipo.

“Muy contentas por la victoria y por el partido que desarrolló el equipo, aunque ganamos hay cosas por mejorar, lo hemos entrenado y tenemos buenas sensaciones por el resultado, como se vio el equipo en el juego y muy contentas de poder salir mañana a ganar”.



Fue autocrítica y expresó que deben corregir las falencias: “debemos mejorar en tratar de que no nos marquen gol, al final eso dará la diferencia, lo importante es ganar, estamos muy contentas por la victoria y el juego, por el buen fútbol que ha dado el equipo, como se dice un debut soñado en casa con toda la gente que nos apoyó”



Se refirió sobre el próximo rival: “debemos de mejorar eso de tratar que no nos marquen goles, sabemos que Bolivia también es un rival importante, debemos salir a imponer nuestro juego, disfrutar de ello y a la final lo que importa es ganar, pero también tratar de que sea la diferencia de goles”



Luego fue el turno de otra defensora, Jorelyn Carabalí, quien se vio contenta por el acompañamiento de la gente.



“Estamos muy contentas como lo hemos dicho, tener esta Copa América en nuestra casa, con nuestra gente, lo que decíamos contra Paraguay de todo ese acompañamiento, que la gente nos acompaña, nos apoya y siguen creyendo en este fútbol femenino, es lo que nos motiva y nos tiene así alegres para cada día querer hacer la cosas mucho mejor”.



Dijo que cada partido lo van a afrontar como una final: “en mi caso personal no mucho, algunas de mis compañeras que tienen más conocimiento de alguna de las jugadoras de allá, cómo se manejan, lo tendrán más claro. Sabemos que todos los partidos son muy diferentes, se viven con una emoción diferente y sabemos que al final todas vienen con ese sueño de ser campeonas. Nos vamos a jugar cada partido como si fuera una final”



Enfatizó como lo hizo su compañera, en lo que debe mejorar el combinado nacional: “a la final es retomar eso que nos estaba pasando y nos pasó en los amistosos, y es cuando en las instancias finales del primer o segundo tiempo, por ahí no confiarnos en la parte de atrás, evitar las faltas cerca, que contra Paraguay nos costó esa pelota quieta, sería corregir en el entrenamiento”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15