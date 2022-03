El dolor de cabeza de Reinaldo ¿cómo conformar la defensa central?

La Selección Colombia se jugará la vida en las próximas semanas, en la doble fecha de Eliminatorias, camino a Catar 2022. El déficit de puntos, la falta de goles y las complicaciones que se han presentado en el camino, cuestionan todo lo que hasta el momento, se ha construido, bajo la dirección de Reinaldo Rueda.



La doble derrota contra Perú y Argentina, en el arranque de las Eliminatorias, en lo que corresponde al 2022, dejaron a la tricolor por fuera de los cupos directos y del repechaje. Séptima casilla, con 17 unidades y un gol diferencia que poco lo puede favorecer. Factor que puede determinar todo, en el camino al Mundial.



Mucho se habla del nivel de varios jugadores de la tricolor. Desde el ataque, por la falta de gol, la generación, por el poco dinamismo que se le imprime en esta zona; además, de las críticas que llegan al Reinaldo Rueda, con un estilo de juego pasivo, sin claridad de lo que se quiere en cancha e inocuo para el rival.



Las alternativas para jugar al fútbol las tiene el estratega, pero no ha encontrado la idea perfecta, teniendo en cuenta sus convocatorias y decisiones. Sumándole las lesiones, caso de Yerry Mina, que complica la confección de una nómina que está más que obligada a lograr los seis puntos restantes y esperar otros resultados.



El defensor del Everton lleva lesionado desde febrero, por los problemas en sus cuádriceps. 10 semanas, según lo que dijo en su momento Frank Lampard, entrenador de los toffees. Ante ese panorama, se da como un hecho el descarte del colombiano para la convocatoria.



El panorama en esta zona no es el más alentador. El nacido en Guachené, en la tricolor, venía mejorando su nivel, adquiriendo mayor confianza con la salida al piso, mejorando en este aspecto, para ser una posibilidad para darle buen manejo a la esférica, debido a las complicaciones de Colombia en dicho ítem.



Dávinson Sánchez es el llamado a ser el otro, por su trayectoria. Sin embargo, no es inicialista con Tottenham desde el 13 de febrero, en la victoria contra Wolverhampton. Conte afirmó sobre el problema de concentración, que tiene todo para ser un “defensor top”, pero debe trabajar bastante para ello.



William Tesillo sería el llamado a tomar el otro lugar. Viene con continuidad en León, es titular indiscutible. Sea como central o lateral, el colombiano cumple y para Rueda, salvo una lesión o contagio, es de los inamovibles. Otro que está en México es Óscar Murillo, que se bajó de las últimas convocatorias por lesión, además, los problemas familiares lo han tenido alejado de la cancha, debido al trágico fallecimiento de su hermano. En lo que va del año, ha disputado tres compromisos con Pachuca.



Ante este panorama, el llamado de Carlos Cuesta puede ser un hecho. El jugador del Genk, ya recuperado, viene siendo titular con su equipo en Bélgica. Lo que mostró en su estreno en Eliminatorias gustó, ese defensor que puede darle salida y volverse una alternativa de pases.



A la espera de conocer la convocatoria, por parte de Reinaldo, habrá que analizar los puntos que el estratega deberá corregir, desde el aspecto colectivo, en búsqueda del tan anhelado gol, que brilla por su ausencia; así como la dupla de centrales que estará presente contra Bolivia y Venezuela.