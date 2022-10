Selecciones Colombia ilusionaron: repaso del fútbol femenino en 2022

Para que vean que las mujeres también compiten, el año 2022 fue el escenario perfecto para decir presentes no solo en el balompié local, sino que no se cansaron de enamorar al mundo entero. Globalmente, la Selección Colombia puso el nombre en alto del país en cada una de las competencias que afrontó realizando tareas épicas, récords y caminos muy difíciles de superar. Tal vez la última y quizás de mayor importancia fue el Mundial Sub-17, pero así como ese, hubo otros que no dejaron de ilusionar.

Liga Femenina BetPlay:

Este camino inició con la Liga Femenina BetPlay que empezó el 18 de febrero y culminó el 5 de junio con grandes resultados no solo en todo el país, sino que dejó una final inédita entre los dos clubes que más méritos han hecho para honrar el balompié femenino como lo son Deportivo Cali y América de Cali quienes dieron de qué hablar no solo en el torneo local, pues en la Copa Conmebol Libertadores también dejaron su huella.



17 clubes compitieron por la gloria en dicha Liga Femenina BetPlay en la que se habló que en el segundo semestre también habría un torneo. América eliminó en semifinales al Deportivo Pereira que firmó su mejor participación en un torneo colombiano, y Cali a Santa Fe en un encuentro que ya empieza a tener una gran rivalidad en la rama femenina. Las azucareras vencieron a las cardenales en la pasada final, y ahora las superaron en la penúltima instancia. Así llegaron las dos caleñas a la final donde las escarlatas superaron a su clásico contrincante con más de 30,000 espectadores en la vuelta en el Pascual Guerrero.



Sudamericano Sub-17:

La Liga Femenina BetPlay fue el punto de partida que después tuvo el protagonismo de las selecciones Colombia. El primero de marzo inició el Sudamericano Femenino Sub-17 en Uruguay. El combinado dirigido por Carlos Paniagua mantuvo la regularidad que dio frutos en octubre. Con la dupla entre Linda Caicedo y Karla Torres cabalgaron en un grupo que lideraron contra Chile, Ecuador, Uruguay y Perú con puntaje perfecto.



Linda Caicedo aportó con cinco goles y Karla Torres con cuatro. Lastimosamente, Karla se lesionó y no pudo estar en el Mundial. Ya en el cuadrangular final, Colombia superó a Paraguay, Chile y le pelearon de igual a igual a una competidora durísima como Brasil, pero demostraron que ya hay más igualdad entre elencos colombianas y brasileñas.



Sudamericano Sub-20:

¡Sí se puede jugar sin Linda Caicedo! Lo demostraron en el Sudamericano Sub-20, pues en Chile, Linda no pudo estar por una lesión después de la intensidad del torneo continental Sub-17. En esta competencia, compartieron grupo con Venezuela, Argentina, Chile y Perú. Preocuparon en el arranque con dos empates, uno ante las argentinas sin goles, otro contra las venezolanas a un gol. Ante las peruanas no tuvieron piedad gracias a un categórico 5-0 y contra las australes las superaron por la mínima diferencia.



Debutaron ante la más dura en la fase final perdiendo 0-3 contra Brasil, pero recompusieron el camino en esta instancia superando a Venezuela y venciendo a Uruguay. De esa manera, clasificaron nuevamente a un Mundial Femenino Sub-20 de la categoría.



Copa América Femenina:

En un año de puro fútbol femenino, Colombia no podía dejar de ser protagonista. La Copa América se desarrolló en Bucaramanga, Cali y Armenia en donde se vivió un certamen que paralizó al continente por primera ocasión en suelo cafetero. Nelson Abadía convocó a las jóvenes, Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo para dicha justa deportiva.



Cabalgaron en un grupo contra Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia. Superaron a sus rivales con facilidad, y pusieron su nombre en la siguiente fase. Contra Argentina en la semifinal, lograron sacar el resultado adelante con un solitario tanto de la figura e insignia, Linda Lizeth Caicedo Alegría que ya estaba avisando en un año ideal para ella. Cada partido se ganaba los elogios de la FIFA y del mundo por su velocidad, atrevimiento y marcando la posibilidad de seguir rompiendo récords. Pecaron en la final ante Brasil, pero lograron de manera histórica su clasificación al Mundial de Australia y Mueva Zelanda de 2023 y los Juegos Olímpicos de París, Francia en el 2024.



Mundial Femenino Sub-20:

En Costa Rica, Carlos Paniagua no podía creer lo logrado. Clasificó de la noche a la mañana al combinado Sub-20 sin Linda Caicedo en el Sudamericano y logró romper la historia del balompié colombiano en la fase de grupos. Contra Alemania, México y Nueva Zelanda sostuvo el primer puesto venciendo a las teutonas, lo que significó el primer triunfo en la historia contra las germanas para una Selección Colombia.



Se empezaban a ilusionar como en el 2010 cuando fueron cuartas del torneo. Superaron el grupo con cinco unidades igualando con México y Nueva Zelanda, y en cuartos de final les tocó lidiar nuevamente contra Brasil que por una pena máxima perdieron cuando pudieron buscar mucho más. Volvieron a acortar las diferencias contra selecciones brasileñas, restándole a ese dominio partido a partido de la ‘Canarinha’.



Copa Libertadores Femenina:

Los clubes tampoco quisieron perderse la fiesta grande del balompié femenino en el 2022. Pues Deportivo Cali y América de Cali representaron de la mejor forma posible a Colombia. La historia inició con una victoria histórica de las azucareras contra el Corinthians, significando el primer triunfo de un elenco profesional colombiano contra un equipo de Brasil. Ambas escuadras pasaron su fase de grupos con goleadas que también quedaron para la historia.



A su vez, a punta de remontadas, Deportivo Cali venció a Ferroviária y el América a la Universidad de Chile en los cuartos de final. Era la primera ocasión en la que dos clubes colombianos profesionales estaban sembradas en la semifinal en busca de una posible final. El arbitraje quedó a deber contra Palmeiras por una pena máxima no pitada a favor de las escarlatas, mientras que las azucareras perdieron en esa instancia contra Boca Juniors. Ya, lideradas por Catalina Usme, las ‘Diablas’ consiguieron una histórica victoria ante su acérrimo rival para sellar el tercer puesto.



Mundial Sub-17:

Ante todo pronóstico, a Colombia le tocó lidiar con la pesada: España, México y China. Campeona actual que iba por el bicampeonato, subcampeona del 2018 y un rival que ya les había ganado en el pasado como las asiáticas. Sin embargo, el debut contra las españolas marcaba un tropiezo que se recompuso de manera histórica clasificando por primera ocasión a los cuartos de final de la categoría.



Luego, llegaron las africanas midiéndose contra Tanzania que superaron con facilidad, y posteriormente en semifinales a Nigeria. Misma sensación de la Sub-20 que en el 2010 tuvo que remar contra la corriente ante las nigerianas, pero esta vez, las superaron desde el manchón penal. Ya en la final, les tocó verse las caras nuevamente contra España. Jugándole de igual a igual, los últimos minutos volvieron a pesar.



Linda Caicedo fue la tercera goleadora del certamen consiguiendo la Bota de Oro en un año histórico para ella y para el fútbol femenino en Colombia. Así, con el subcampeonato de Carlos Paniagua y sus dirigidas culminó un 2022 muy especial a todo pulmón del balompié femenino.