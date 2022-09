¿Respaldo a los veteranos? Juan Cuadrado respondió a las críticas

La Selección Colombia tendrá un nuevo reto, este martes, cuando enfrente a México. Las novedades en el plantel de Lorenzo, seguirían, según lo anunciado por el estratega, apuntándole a una renovación y posibilidad de ver a más jugadores convocados.



Uno de los referentes del plantel, como lo es Juan Guillermo Cuadrado, ha sido fuertemente cuestionado, ante la llegada de nuevos talentos para la tricolor.



Ante este tema, el jugador de la Juventus, en rueda de prensa de la Selección, habló de este tema, acerca del compromiso de los más veteranos “Tanto ellos como nosotros, obviamente están dolidos por no conseguir un resultado. Los más grandes somos los implicados, creo que, ante las situaciones difíciles, tenemos que sobreponernos. No importa lo que diga la gente, aunque lo escuchamos, es cuan fuerte somos para ir en contra de lo que se dice, no debemos olvidar las cosas buenas que hemos intentado hacer James, Falcao, Ospina y yo”.



“Muchas veces eso se olvida, pero si estamos acá, es porque el profe ve que podremos aportar. Buscaremos dar el 100 de nosotros, demostrar en nuestros clubes que jugamos. SI lo demostramos, ponemos en duda al profe. Yo quiero estar acá, siento la fuerza para dar todavía” agregó.



También, le apunta a iniciar el nuevo camino, con Néstor Lorenzo “Obviamente estamos tristes por lo que pasó, ya quedó atrás. Simplemente es iniciar este nuevo camino, con la ilusión de estar, mostrar la gran selección que somos. Esto pasa en el futbol, siendo profesionales, debemos anteponernos y tenemos el potencial para eso”.

Concluyó con la opción de apuntarle al Mundial del 2026 “Esperemos alcanzar al 2026, siempre es lindo tratar de estar en una competencia mundialista. Iniciamos un nuevo proceso, vamos paso a paso. Tenemos los objetivos y obviamente hay que acoplarnos al plan de juego al 100 con la idea de juego”.