Carlos Valderrama: ‘Brasil va a perder algún día, será en Baranquilla’

Carlos Valderrama ya vive y palpita lo que será la doble jornada de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 en Conmebol. Con la mira con Colombia, esperando que la tricolor logre resultados positivos que la acerquen al objetivo de estar cada vez más próxima a los lugares de clasificación directa al Mundial. No dejó escapar la oportunidad para hablar del juego contra Brasil.

El pibe habló con Blu Radio, dando su punto de vista de la anterior jornada clasificatoria “A mí me gustó, tenemos jugadores para jugar bien. En Bolivia se salía que era bravo, ellos metieron un gol raro, Colombia estaba dominando. En Paraguay es difícil, son competitivos. Contra Chile jugó bien, demostraron eso cuando tienen que jugar los que deben estar. Terminé con esas tres fechas emocionado, estamos cerca de Uruguay y Ecuador, como Ecuador tiene que venir acá. Brasil y Argentina ya se fueron”.



Enfatizó que el nivel de Juan Fernando Quintero es para tenerlo como titular en la tricolor “Quintero es de calidad, de siempre. En los equipos míos siempre lo tendría. Metió un gol raro y el VAR, los árbitros no hacen nada, van a pasear. No lo dieron, pero fue golazo” agregó sobre el volante y su situación en China “todo depende de él, debe entrenarse no una vez, tres veces. Él tiene la técnica, pero no debe perder lo físico”.



El pibe eligió a su atacante de confianza para ser titular en el esquema de Rueda “Ahora si hay, antes era el problema, en la Selección a los delanteros hay que dejarlos mano a mano. Así los analizo, que en Italia o Francia meten miles, pero en la Selección no, debe entrar otro. La camiseta de la Selección es diferente” agregó sobre el nivel de Miguel Ángel “vas a sacar a Borja, Duván hace goles en Italia ¿en la Selección cuantos metió? No ha metido nada. Borja va ganando porque metió en Colombia y en Brasil”.



Para Valderrama, el titular es Carlos Cuesta, por encima de Sánchez “Es la Selección, el que juega bien, continua. Eso quiere decir que Dávinson no vaya a ser llamado, es un jugador de Colombia, ha ido a mundial y llega años en Europa. Todos quieren jugar, pero el que lo hace mal, sale ¿cómo sacas a Cuesta? Contra Chile le fue bien. Los otros deben esperar que este muchacho baje de nivel”.



Habló del partido de las Eliminatorias ”Las cuentas las tengo claritas, no podemos perder. Tenemos 13, jugamos cinco de local en lo que queda. Viene la segunda vuelta, si ganamos esos cinco, estamos adentro. Brasil va a perder en Barranquilla con Colombia, se lo digo un mes faltando. Yo tengo las cuentas. Cuando inicias las Eliminatorias, haces las cuentas, los partidos en casa y uno por fuera. Todos hacen las cuentas. Hay que ganar todos en casa y sacar afuera uno o dos. Ahí están las cuentas, hay que ganarlos todos en casa, entre esos Brasil”.



“Brasil va a perder algún día, va a ser aquí, pero que no traigan a Pitana. Ese día lo teníamos listo, pero que no lo traigan. Ya estaba listo, no faltaba nada y el árbitro metió la mano” concluyendo con el recuerdo del partido de Copa América.