Da en la clave: lo que falta en Selección Colombia para ser de élite

La Selección Colombia de mayores para su segunda salida de la gira asiática, el amistoso contra Japón, este martes (5:20 a.m.).

El técnico Néstor Lorenzo intenta integrar la experiencia de varios jugadores que aún pueden aportar, con un necesario recambio en varios puestos. Precisamente, entre los zagueros centrales se dio ya una tendencia: los jóvenes Cuesta y Lucumí han ido desplazando a indiscutibles como Dávinson Sánchez, mundialista y jugador de Tottenham de la Premier League, pero con poca continuidad.



Esa convivencia con el fútbol que se impone en el mundo le permite al caucano señalar la falencia que hay que corregir de manera urgente para aspirar a un cupo en el Mundial de 2026: "Esta Selección ha demostrado, debemos acostumbrarnos a ser constantes y a que nos guste ganar y que los partidos los podamos dominar y así crear una racha larga para sentirnos en confianza", dijo en rueda de prensa.



Intensidad a tope: “Sabemos que el fútbol colombiano y nosotros como representan de la Selección Colombia, nunca nos va a faltar el talento, la asignatura pendiente siempre ha sido ser constantes, queremos gustar pero este deporte cada vez se vuelve más exigente y las distancias son muy cortas en cada partido”.



Competir siempre: “No queremos pecar por confiados, cuando se da la posibilidad como la del próximo Mundial, que todos piensan que va a estar fácil, no queremos confiarnos como cuando Rada (Falcao) hizo el gol ante Paraguay y todos nos veíamos en Rusia y luego nos tocó ir a Perú a tratar de ganar. No queremos que esa historia se repita, tenemos mucho talento para llegar tranquilos y para lograr que la Eliminatoria la podamos disfrutar, sabemos que la última no fue así”.



Ser equipo ganador: “El mensaje esta claro desde que el profe llegó, tenemos mucho talento, ilusionarnos no solo es pensarlo y dejar que todo pase, tenemos que hacer algo de nuestra parte y forzar esas instancias. Queremos dar un gol en la Copa América o Mundiales”.



El recambio: “Me enfocó en los defensores, pero el talento está en todo lado en Colombia. Lo más importante es que se relacione el trabajo en Selecciones para que se sigan teniendo buenos resultados y así cuando vayamos a competir por los puntos lo logremos”.