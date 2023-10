Dávinson los defiende a todos: 'queremos a Lucho como en Liverpool'

La Selección Colombia viene de un empate 0-0 contra Ecuador, un duelo que se pudo ganar de haber tenido más fortuna incluso con el VAR, para encaminar mejor las Eliminatorias al Mundial 2026.

Pero dentro del campo no se sintió que se perdieran dos puntos sino que se sumó uno, valioso considerando la dificultad de competir en Quito. Al menos así lo vio Dávinson Sánchez, quien los defendió a todos.



"El balance es súper positivo, muchas chances creadas en los dos partidos, muchas chances donde el equipo simplemente no contó con la suerte de la estocada final. Hoy vinimos a un campo difícil, donde muchos daban un resultado peor de lo que había pasado hace un par de años. Nosotros trabajamos el partido muy bien, confiamos en el plan que se había trabajado, no digo sorpresa con esa defensa de tres, simplemente intentamos contrarrestar esas bajas que tuvimos en el lateral derecho. Los goles van a llegar, lo positivo es que se están creando muchas opciones y definitivamente los próximos partidos daremos lo mejor para que lleguen los goles”, dijo tras el empate.



A la hora de defender a Luis Díaz de las constantes críticas por la falta de gol, Dávinson se pone de primero en la barrera: Nosotros hace mucho rato lo hicimos, no hay que esconder nada, Lucho viene haciendo cosas muy importantes en Inglaterra, lo sufrí mucho cuando estuve en el Tottenham. De una manera u otra lo que debemos hacer es sacar esa presión que indirectamente se le ha puesto, es un jugador determinante para nosotros, pero queremos que vuelva a ser ese Lucho con la libertad, con las ganas de querer crear, de querer hacer todo como lo hace en Liverpool. La idea fue que pudiese marcar y se sacara esa presión y desafortunadamente no pudo, seguimos trabajando para que siga siendo determinante para nosotros”, afirmó.



Incluso defendió a Yerson Mosquera, quien tuvo que jugar de lateral derecho tras la lesión de Arias: “Es un jugador con experiencia, un jugador que pasó por Inglaterra, jugó acá en Nacional partidos muy importantes, ahora está haciendo muy bien su trabajo en Estados Unidos. El voto de confianza no solamente fue para él, Kevin (Castaño) también lo hizo muy bien para ser su primer partido de Eliminatoria. El sistema es un sistema muy práctico donde podíamos jugar con cuatro o con tres, contrarrestando también esa capacidad que ellos van a tener de adaptación a la altura. No es que sea un mito la altura, pero si venimos a jugar fútbol van a haber chances para los dos equipos”.