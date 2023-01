Vélez criticó el llamado de Fabra a la Selección: ‘Favor a un amigo’

Néstor Lorenzo reveló la nómina de jugadores que afrontará el amistoso contra Estados Unidos a finales de enero. Llama la atención el no llamado de los acostumbrados y llamados veteranos, teniendo en cuenta que el compromiso no está dentro de la fecha FIFA, por lo que los clubes no están en la obligación de cederlos.

Lorenzo acudió a los futbolistas del rentado local, algunos de la MLS y otros de ligas como la turca y de Argentina. En el listado se mantiene uno de los experimentados. Es el caso de Frank Fabra, de Boca Juniors.



Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los más analíticos, cuando del entorno de la Selección Colombia se trata. El reconocido periodista se refirió a la elección de Lorenzo, haciendo énfasis en la entrada del defensor de Boca Juniors “Convocada la B para el juego de Colombia en Estados Unidos, así se planteó desde el comienzo. Las preguntas son: ¿No hay más laterales para probar? ¿Fabra es el único para ese puesto? ¿No era la oportunidad para mirar alternativas en esa función? O es algún favor a un amigo”.