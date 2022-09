Óscar Córdoba apuntó sin piedad a dos jugadores de Selección Colombia

"Lo único que hace es reventar la pelota", dijo Óscar Córdoba sobre el defensor central Dávinson Sánchez, al termino del partido que la Selección Colombia consiguió remontarle a México. El exarquero de la tricolor no tuvo piedad y señaló a los defensores centrales de no saber jugar desde atrás. ¿Le gustó más lo hecho por Andrés Llinás y Jhon Lucumí ante Guatemala?

En medio del programa F90 de ESPN, el exfutbolista mencionó que el sector defensivo es el más débil que tiene el equipo de Néstor Lorenzo. "Colombia no sabe salir jugando, ustedes piensan todavía que vamos a salir jugando como el Barcelona o el Real Madrid. En el primer tiempo quiso salir jugando desde atrás y le estalla una bomba en los pies. Lo primero que hizo Dávinson fue reventarla", aseguró.



Como voz autorizada, Óscar Córdoba insistió en que el primer tiempo de Colombia frente a México se complicó por Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez. "Los dos centrales no saben salir jugando. No entienden que tienen un central que lo único que hace es reventar la pelota. La más segura es yo se la doy al marcador, me la devuelve y se la doy al arquero. No hay sorpresa, no hay movimientos de distracción".



El exjugador que brilló en el arco de la tricolor durante 13 años, aseguró que los centrales le dificultaron el juego a James Rodríguez, pero ¿qué pasó en el segundo tiempo? "James de devolvía a pedirla porque no hay quién se la entregue. En el segundo tiempo se encuentran con un Carrascal más agresivo, con líneas más adelantadas donde los dos centrales no tenían nada que ver, ahí empezó a sumar Colombia", agregó.