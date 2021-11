Carlos Antonio Vélez, crítico con Rueda: ‘fue un equipo demagogo’

La Selección Colombia volvió a dejar pasar puntos en casa, esta vez, contra Paraguay. Los puntos de vista respecto al resultado y desarrollo del juego no se hicieron esperar, pues es de conocimiento público la preocupación por la falta de gol.



Carlos Antonio Vélez dio sus conceptos de lo que fue la igualdad contra los guaraníes, acerca del nivel de algunos, la confección de la nómina y la actitud positiva de James.



“Es muy triste ver cómo un equipo, que hizo 72 minutos primorosos en Brasil, cuando creíamos que tendría continuidad, vimos uno nuevo, hecho para la tribuna”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/FaE8iDFec7 — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) November 17, 2021

Cambios en la nómina titular: es muy triste ver como un equipo que hizo 72 minutos primorosos en Brasil, creyendo que iba a tener continuidad en el tiempo, hoy, uno nuevo. UN equipo demagogo, populachero, hecho para la tribuna y galería, que no respondía a las necesidades. Había suspendidos, el que arrancó hoy no había jugado junto. Cuando se hacen las reparaciones, es otro. Uno nuevo para iniciar, reparar y terminar.



Nivel de futbolistas en cancha: hay unos jugadores que no admiten un tipo de defensa. Caso Zapata, James el día que esté vuelve, mientras, no está. Acepto su sacrificio pero no es su nivel y acá tiene que dar algo competitivo. Lo de Muriel es impresentable, al igual que Duván, y de titular. Hay cosas que no se entienden y se aceptan. De ese primer tiempo contra Brasil, pasamos a uno desaguisado hoy.



Actitud de sacrificio de James Rodríguez: James intentó correr tapar, eso es valioso en un hombre que la marca le cuesta. Pero no está en nivel, para volver a ser llamado necesita estar en nivel, para que esté en enero. Si no está, que no lo llamen.



“Hay unos jugadores que no admiten ningún tipo de defensa, como el caso de Duván Zapata. James, el día en que esté bien, tiene que volver. Lo de Muriel es impresentable”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/jjgJTsyrhO — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) November 17, 2021