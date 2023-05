Selección Colombia Sub-20 afina detalles: amistoso previo a Mundial

La Selección Colombia Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas comenzó trabajos de preparación desde el pasado 5 de mayo en la ciudad de Cali para empezar a definir el grupo definitivo que estará en el Mundial de la categoría que se jugará en Argentina.





En busca de llegar con un equipo sólido y competitivo para el duelo contra Israel el domingo 21 de mayo en La Plata, el técnico Héctor Cárdenas podrá observar el funcionamiento del equipo antes de su debut mundialista.



Por ello, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que Nigeria será rival de la Selección Sub-20 el martes 16 de mayo en territorio argentino y de momento, es el único partido confirmado antes de iniciar competencia oficial.



¡𝗔𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬!



Partido de preparación de nuestra Selección Colombia con miras a la Copa Mundial de la FIFA.



🆚 Nigeria 🇳🇬

🗓️ Martes 16 de mayo

🕑 2:00 p.m. (hora COL)

🏆 Amistoso Internacional Sub 20

🏟️ Por definir



Pese a que no se confirmó la ciudad y estadio para este juego, se especula que el juego podría ser en Buenos Aires, ciudad a la que se desplazarán el 10 de mayo para terminar de acoplarse y finiquitar detalles.





