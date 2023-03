Carlos Cuesta, la chance para ser inicialista: ‘Es mostrar la calidad’

Carlos Cuesta hace parte de la renovación de la Selección Colombia. El defensor ha mostrado grandes actuaciones a nivel de clubes y en la tricolor. De a poco, se ha ganado los llamados de los distintos entrenadores, que ven en él ese recambio en una zona que ha sufrido.



Ante la ausencia de Mina, el defensor del Genk se perfila para tomar el lugar en la titular. Estas son las declaraciones del colombiano, durante la preparación para los juegos contra Corea del Sur y Japón.



Ausencia de Mina y sensaciones para jugar: Yerry no está y es siempre bienvenido acá, luego estamos los que venimos en ese proceso cercano, queremos estar y la única forma de ganarse el lugar es jugar y tener el respaldo del entrenador.



Es la intención de ese proceso, de tener minutos en nuestros clubes, esa muestra de calidad. Luego, de llegar a la Selección y jugar, es la forma de decir que estamos en buen nivel.



Inicio de las Eliminatorias: es un tiempo en el que se le permite al entrenador y jugadores tener más confianza. Esa capacidad de entenderse con el compañero, si es verdad que la espera es larga, hay que tomarlo a favor.



Marcar a Son y charla con el grupo en el aspecto defensivo: lo hablamos no solo con un jugador, sino a un equipo en general. Hay jugadores que los ves cada fin de semana, tenemos a Dávinson que entrena con él. También hay la forma de preguntar por algún jugador. Siempre hay conversaciones en comedor y entrenamientos.



No hemos entrado en ese detalle, pero Dávinson te comunica y en general. Siempre está en posición de ayudarnos.