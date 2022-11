Vélez arremetió contra Lorenzo: ‘Es el partido de la vergüenza’

La Selección Colombia tendrá un nuevo reto, antes de culminar el 2022, donde la tricolor no hará presencia en el Mundial. Preparación o no, duelo amistoso contra Paraguay, un día antes del inicio de Catar.



Néstor Lorenzo reveló los jugadores que estarán en la convocatoria. Muchos conocidos y pocos nuevos, así fue la elección, teniendo en cuenta que algunos de los anteriormente convocados están en competición con sus clubes.



Carlos Antonio Vélez ha sido de los periodistas más críticos, ante el llamado constante a jugadores que vienen desde el proceso de Brasil, recordando que en ellos, recae gran parte de la eliminación y ausencia de la tricolor en Catar 2022.



Esto fue lo que dijo el reconocido periodista, no solo de la convocatoria, sino el llamado y sostenimiento de los más veteranos, hablando de complicaciones extradeportivas, que en ocasiones anteriores, Vélez ha revelado: Debo hablar de Lorenzo. El señor ‘X’ jamás hubiera autorizado este partido, es uno que recuerda la miseria, el no estar en el Mundial. Tendríamos que estar con la cabeza agachada, escondidos y esperar que pase la Copa para medio asomar la nariz, hacerlo con humildad y respeto. Aquí todo va a contra mano, contra la razón y naturaleza.



Saco unos puntos respecto a la convocatoria, no para el Mundial, sino de quienes nos dejaron sin Mundial y siguen activos, respaldados por el actual técnico. Tengo claro que es un señor sin carácter y valentía, lo sospechaba, es evidente. Está entregado a sus viejos amigos, armó una especie de ‘secta’, no le interesa la meritocracia, la renovación.



Me deja un ‘tufillo’ de poca lucha, como su examigo Pékerman. Trae a quienes juegan con piloto automático, clic para la nube, pero ocho años más viejos. Los nuevos demandan mucha más información y trabajo, parece que lo evita. Es más fácil llamar a los del kilometraje encima, así echen aceite.



En cambio, los jóvenes necesitan información y ejecutorias para ir al mando, las sociedades y crear automatismos. Es más de lo mismo del pasado, trote, cero intensidad, zona de confort, están cómodos, sin exigencia y claro, sale el partido y miramos hasta donde rendimos.



¿Qué vamos a clasificar? Si, con los trotones o los nuevos. De diez clasifican siete ¿No vamos? Mañana no me vaya a mostrar, don Lorenzo, el paso al Mundial, que es una obligación. Jodido cuatro de diez y hasta cinco de diez. Pero siete de diez, diría un amigo ‘déjate de joder’.



La clasificación no justifica este tipo de exabruptos, tampoco la lista cerrada. A menos de que lleguemos a la final de la Copa América, se gane y que en el nuevo formato del Mundial, estemos en la recta final de 32.



Hay pocos nuevos, con un inconveniente, que si rinden, lo ponen evidencia. Pasó antes, lo salvaron los pelados y no sabía cómo explicarlo. Esto no es una convocatoria decente, un negocio de dos o tres, empezando porque es darle vía libre a los grupos y agentes dentro de los convocados.



Se quedó sin castigo la brutal eliminación, están los mismos que causaron la salida de Queiroz, los siete partidos sin anotar. Aquí hay un montón de los que casi nos dejan fuera de Rusia, a veces la memoria es frágil. Recuerden que fuimos a Rusia por arreglar un partido contra Perú, el empate en Lima.



Podría ser llamado el partido de la vergüenza, es como invitar a la gente que se acuerde que no estamos en el Mundial. Justo un día antes del arranque de Catar. Esperaba más de Lorenzo, la verdad.