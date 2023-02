Vélez no rebaja una: pulla a Selección Colombia mayor por la Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 juega este viernes un partido muy importante en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría, clave en su objetivo de clasificarse al Mundial de Indonesia.

El rival será Paraguay y la necesidad de ganar es apremiante, pues la derrota en el debut contra Uruguay (1-0) obliga a no cometer más errores.



Sin embargo, para el analista Carlos Antonio Vélez esa caída inicial contra el mejor equipo del torneo casi puede ser una pérdida calculada y vale la pena resaltar que hubo cosas buenas, una actitud y un nivel de competencia que son, al menos en opinión del analista, mucho más de lo que otros seleccionados han mostrado en el pasado. La pulla... que no falta.



“Lo que sí tiene este equipo, aparte de una calidad innegable en varios de sus jugadores, los hay muy buenos, es la ACTITUD”, destacó el comentarista en su cuenta de Twitter. “Metieron y corrieron. Muestra de dignidad y respeto total. Con el 30 % de lo que estos ‘pelaos’ han entregado, la de mayores hubiera estado en Qatar, lejos. ¡Aprendan!”, sentenció.

Para Vélez, ese encuentro de la Sub-20 tenía que haberse resuelto de otra manera: “El juego contra Uruguay era “perdible”, pero se vio que podíamos sumar. Nos mató el folclorismo”, dijo.



Y detalló: “Arriesgamos sin tener gol y faltó ‘inteligencia competitiva’. Si no puedo ganar no pierdo, debió ser la consigna ante el mejor del torneo. Es fácil detectar cuando el rival es más y con mucho gol”.

El equipo de Cárdenas se mide este viernes, a las 8:00 p.m. en el estadio El Campín, a un rival al que no pudo ganarle en el inicio del Sudamericano en el grupo A. ¿Revancha? Aptitud y actitud hay, pero, igual que en el equipo de mayores, lo que falta es quién haga un gol.