¿Nuevo amistoso con vieja guardia? Vélez fustiga a Lorenzo y su agente

La Selección Colombia completará, el próximo 18 de octubre, su segundo microciclo de trabajo al mando de Néstor Lorenzo, pero eso, que da indicios de trabajo, no los tiene a todos contentos.

El analista Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, ha armado una gran polémica al criticar esas citaciones de un gran número de jugadores que, en su opinión, no son necesariamente elegibles para la Selección a la hora de las competencias oficiales.



"Haciendo una señal de perdón, dijo que muchos llamados son "jugadorcillos que no van a llegar a la Selección" y puso un caso concreto que salpica al agente del DT argentino: "por ejemplo, en esta última (convocatoria), jugadores de la B, y entiendo que el representante de Lorenzo, mi amigo (Lucas) Jaramillo, tiene mucha influencia en la B y tiene negocios en la B, no me dirán que lo harán por él y sus amigos, pero es que empiezan a llegar un montón de jugadores como para decir que existen... no los van a llamar", dijo en el programa Línea de 4 de Win Sports.



"No nos engañemos, los llevan como para darles un caché, una visibilidad, además hay como una tendencia de quedar bien con todo el mundo, llamo de Bogotá, llamo de Fortaleza, de Millonarios y Santa Fe, así no puede reclamar el de Medellín, Cali o la Costa, es como la repartición de un pastel y esa parte no me gusta, ojalá esté equivocado", añadió.



"No me gusta, me parece sospechoso, tengo absoluta fe en que Lorenzo hará un equipo competitivo porque ya lo hizo y nos clasificará al Mundial, lo que discuto es el méttodo, lo que está pasando que muchos pasan por alto y eso tiene un mar de fondo



Lo peor, según la información de fuentes consultadas por Vélez, es que la renovación que urge se aplazaría nuevamente: "Hay 90 por ciento de posibilidad de que el partido se haga pero van a traer al club de amigos, al james, al super agente 11 Cuadrado, a Muriel de pronto, a todos los mismos que nos eliminaron del Mundial de Catar, estamos a 34 días y no vamos por culpa de ellos y los van a llamar el 15 y a estos no los van a llamar, ¿cuál es la disculpa? que estamos en campeonato y eso no fue obstáculo para citar unos microciclos absolutamente impropios



Para Vélez, el manejo del actual cuerpo técnico parece "sospechoso" y hay más razones: "alguien debió estar allá en Paraguay en los Juegos Odesur, se lo pregunté a Héctor Cárdenas y me dijo 'aquí no ha venido nadie'. ¿Ahora la articulación es que llamo tres de allá? No, en vez de hacer un microciclo incoloro e insaboro, alguien del equipo mayor debió acompañar a ese equipo... tratan de mostrar eso y debían mirar directamente al proceso de la Sub 20... La historia vuelve a repetirse, no tengo nada contra ese centrocampista, ese arquero es suplente de Mier, pero la unión de selecciones es una auditoría que hizo Queiroz... Si el nexo es llamar a dos...", concluyó.