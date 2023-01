Cambindo desvela plan de Lorenzo en Colombia: relevos, no titulares

La Selección Colombia adelanta su preparación para el amistoso contra Estados Unidos el próximo 28 de enero, en California.

Hay muchas caras nuevas pero cada uno, claramente, tiene su rol definido: los titulares saben que lo son y los de la nueva convocatoria entienden que serán alternativa. Al menos así lo explicó Diber Cambindo, de Independiente Medellín, quien confesó sentirse sorprendido de tener un cupo entre los delanteros.



"Por momentos era difícil que un delantero de la liga local fuera llamado a la Selección Colombia por los referentes que hay a nivel mundial. Espero continuar haciendo las cosas bien y aprovechar esta linda experiencia... El profe más que todo está atinándole a buscar el recambio, a tener la posibilidad de que si los referentes no están bien o están lesionados, poder tener algunos jugadores para la competencia”, dijo.



El estilo de Lorenzo sigue estando muy definido: “Lo que más me llama la atención es la intensidad con que se trabaja, lo que le exige a cada jugador de dar el máximo. Hemos tenido duelos en entrenamientos y siempre nos dice que no regalemos nada, lo que definen los partidos son los duelos y eso si importante para mí como delantero”.



Aprovechar la oportunidad ahora no es solo lo más importante sino lo único: “Hemos trabajado con el cuerpo técnico en la definición, siempre buscar el arco rival y tratar siempre de concretar. El profe le gusta jugar con un solo delantero y con dos volantes ‘10′ que sean llegadores y que acompañen mucho al ‘9′”.



Cambindo se sorprende pero está listo para el reto: “Es importante para mí y para mi carrera, estoy no quiere decir que ya conseguí lo que quiero con la Selección. Espero continuar con mi trabajo en la Liga para que el profe me siga teniendo en cuenta, así como el amistoso para que el profe pueda mirar a los compañeros que se encuentran concentrados”, concluyó.