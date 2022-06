Bréiner Castillo y las inferiores de la Selección ¿hay recambio?

La Selección Colombia y sus categorías inferiores han tenido bastantes críticas, donde muchos afirman que el famoso recambio generacional, no se ve. El tema pandemia interrumpió algunos procesos, dejando a un lado a varios jugadores, que, sin competencia, difícilmente pueden mostrar todo su talento.



El torneo Maurice Revello y los Juegos Bolivarianos son la oportunidad perfecta, para que los talentos no se fuguen, puedan hacer el proceso deseado en las Selecciones Colombia y le apunten a llegar a la de mayores. No es un secreto que el sueño de la mayoría de estos chicos, es representar la tricolor en un Mundial.



Uno de los exjugadores que se ha vinculado a los procesos de la tricolor, en su parte formativa, es Bréiner Castilllo. El exportero que también está vinculado a Atlético Nacional, habló con FUTBOLRED.



Balance del proceso de menores en la Selección Colombia: hemos estado con la Sub 17, desafortunadamente no pudo competir por el tema pandemia. Luego pasamos a la Sub 20, algunos 2003-2004. Vienen con un buen proceso, encaminado con Héctor Cárdenas y la Federación.



Ha tenido fogueo, trabajo, todo de cara al Sudamericano. Los arqueros a esa edad faltan coas por corregir. La desventaja es la no competencia, muchos llegan a la Selección y recién allí vienen a competir, eso se ve como dificultad. Son a quienes debemos apuntarles, son nuestro futuro.

Al Mundial del 2026 llegarán con 23 años, no digo que vayan, pero pueden perfilarse para ese Mundial y para el 2030. Hay que brindarles información, revisarlos, conocerlos y que tengan más competencia en los clubes.



Proceso de Alexei Rojas y comparación de los procesos de formación en Colombia: viene muy bien, para su edad. Tuvimos el torneo Maurive Revello en Francia, donde lo llevamos siendo 2005, con compañeros 2003. Se quiso perfilarlo para la Sub 20 del otro año, que llegue con más experiencia. Ahora está en los Bolivarianos, viene con un gran proceso. Ojalá que en el Arsenal siga madurando y creciendo, es un chico muy serio, centrado en sus conceptos y en lo que quiere para su vida.



Trabaja día a día con la idea de ser el portero de la Selección Colombia, es para lo que se prepara.

Esa manera de ser, lo puede llevar a conseguirlo. Si uno se entrega por un objetivo, un sueño y trabaja para el, la vida de lo devuelve. Viene bien y esperemos que los que están delante de él, tengamos una generación para escoger y dónde podamos fortalecer el puesto.



Análisis de todas las posiciones en el recambio generacional para el futuro: Colombia en los últimos años, si hay un puesto donde menos hay que preocuparse, es en los defensores centrales. Cada año se consolida y vende un jugador a Europa. En el torneo local hay buenos jugadores en esa zona, que se van consolidando en primera división, en segunda. Todo eso ayuda y ese talento innato, mágico que uno quiere tener, tipo James y Pibe, son pocos los casos que se consolidan.



Por la forma de los entrenadores en fútbol base, muchos de estos jugadores se pierden. No gusta o no son útiles en un grupo. Talento hay y muy bueno. Los 2003 compitieron en Francia con 2001 y 2002. Demostraron carácter, buen juego por momentos, el tema físico mostró una diferencia en contra. Lo que nos dificulta es la no competencia. Anteriormente estaba la norma en Colombia, el jugador juvenil que iniciaba. Eso ayudaba para que los jugadores maduraran. En eso quizás fallamos, deberían aplicarla para que los chicos puedan competir y brindarle más a la Selección.



Sergio Cortés

@seracoca_95

Redacción FUTBOLRED