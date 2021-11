¡Yéimar Gómez no se lo creía! Así se enteró de su convocatoria

La jornada de Eliminatorias arrancará esta semana, con el duelo entre Brasil y Colombia. Los 28 convocados por Rueda se unirán en territorio carioca, en el transcurso de la semana, luego de disputar sus respectivos compromisos con sus clubes. Uno de ellos es Yéimar Gómez, quizá la mayor sorpresa en la lista



El defensor contó cómo se enteró de la convocatoria, pensando que era una broma “Cuando me llegó la llamada, estaba por hacer una tarea de inglés. Me llama mi tío a avisarme que estaba entre los convocados. Cuando me dijo no lo creí. Lo primero que hice fue mirar las redes sociales y sí era cierto”.



El nacido en Tadó también habló del deseo de integrarse al plantel tricolor “Tengo ganas de conocer a todos los jugadores, todos son buenos. Pero uno ha vivido con el tema de Falcao, lo admiro mucho por lo que ha logrado, se ha superado, las lesiones y todo eso. Para cualquier persona que ame el fútbol le gustaría conocerlo” en una entrevista del Seatle Sounders.