'Ayuda a potenciar la liga', Aldair sobre microciclo con talento local

Este lunes, con el grupo completo, la Selección Colombia trabajará a partir de las 5:00 pm en la sede deportiva de la FCF en Barranquilla. El portero Aldair Quintana, uno de los que repiten convocatoria, celebró que Reinaldo Rueda haya decidido trabajar en el microciclo que va hasta el jueves con 23 jugadores de la liga local.

“He tenido la oportunidad de estar varias veces en la selección, estoy muy contento porque en Nacional he venido teniendo un poco más de continuidad, eso es importante para consolidarse y tomar confianza. Varios compañeros me preguntaron cómo se sentía, cómo era el ambiente, y para uno como jugador siempre es un orgullo vivir estos momentos. Para los que estamos en la liga local es de mucho valor que nos tengan en cuenta. Sabemos que los que están en Europa nos están representando muy bien y tienen gran recorrido, pero estos microciclos sirven para que el profe tenga más conocimiento del fútbol nacional y en un futuro nos tenga en cuenta”, manifestó el guardameta.



Y agregó: “es positivo para los jugadores que estamos en la liga local, eso nos hace estar cada vez más cerca a la selección y ayuda a potenciar la liga. Eso nos invita a seguir trabajando más fuerte y saber que nos están viendo, y podemos estar acá en el futuro”.



Aldair, de 26 años, se refirió al experimentado arquero del Nápoles y uno de los capitanes de la tricolor: “David Ospina viene siendo el número uno por muchos años y es importante tener esa experiencia que ha tenido desde joven, en mi caso no tuve esa oportunidad de selecciones juveniles, pero uno se va ganando las cosas con el día a día, y con el nivel que tenga en la actualidad”.