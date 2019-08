Apuestas deportivas sábado 10 de agosto y domingo 11

Luego de más de dos meses de parón, la Premier League y la Liga de Francia vuelven a la acción y con ello todas las emociones de las apuestas deportivas en BETPLAY. Por otro lado, el fútbol colombiano sigue su camino con la fecha cinco de la Liga II-2019.

Liga colombiana

Unión Magdalena vs. Deportivo Cali

Solo un enfrentamiento entre ambos equipos se ha dado desde que Unión Magdalena retornó a la Primera División del fútbol colombiano y fue el 19 de febrero del presente año. En esa ocasión, el Cali ganó 2-1 en condición de local.



Para dicho enfrentamiento, BETPLAY pagará 3.30 veces el valor de la apuesta por la victoria de Unión Magdalena, mientras que el empate entre ambos equipos tiene el 3.15. Por otro lado, si el Cali gana de visitante, el apostador recibirá 2.25 el valor de lo apostado.



Para dejar claridad en este compromiso, Deportivo Cali es el líder del torneo, mientras que el ciclón bananero marcha de antepenúltimo en la tabla. Sus últimos cinco resultados se tomarán de sus juegos recientemente disputados, ya que para ver enfrentamientos entre ambos clubes se debe retornar al año 2005 en los que ganó uno el cuadro azucarero en 18 de septiembre por 4-2 y el otro lo ganó el Unión.



La Equidad vs. Atlético Nacional

​

El duelo entre bogotanos y antioqueños tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Techo. Este duelo se torna parejo en el historial, ya que en 33 partidos jugados en la historia, el verdolaga ha ganado en 12 ocasiones, han empatado 10 veces y 11 victorias ha obtenido el cuadro asegurador.

En este compromiso, las apuestas se mantienen similares, BETPLAY mantiene un valor más alto para victoria de Equidad con un 3.25 del valor de la apuesta. Por otro lado, Nacional tiene un 2.30 de lo pagado si gana de visitante, mientras que el empate mantiene un 3.10.



Los últimos 5 partidos de local para La Equidad frente a Nacional han dado los siguientes resultados que mantienen al cuadro antioqueño con las más altas posibilidades de ganar:



2 victorias para Equidad

3 victorias para Nacional

Por otro lado, sus últimos 5 duelos mantienen mucha paridad entre ambos equipos:

3 empates

1 victoria para Nacional

1 victoria para Equidad



Independiente Medellín vs. América de Cali



Uno de los mejores partidos de la fecha 5 de la Liga II-2019 enfrentará al Medellín contra el América. El cuadro escarlata está en la parte alta de la tabla, mientras que el poderoso está en la séptima posición.



Para dicho enfrentamiento, la casa de apuestas BETPLAY mantiene con un valor más alto de pago por apuesta al América con un 3.85. Por otro lado, el Medellín tiene el 1.95 de pago por valor apostado, y el empate mantiene el 3.45.



Dicho compromiso mantiene mucha paridad por el compromiso de ambos equipos, sin embargo, los últimos cinco juegos en el Atanasio Girardot mantienen una ligera ventaja para el poderoso:



3 victorias para Medellín

1 empate

1 victoria para el América

De igual forma en sus cinco últimos compromisos, los resultados están parejos y no dan un favorito claro para el compromiso:

2 victorias para América

2 victorias para Medellín

1 empate



Santa Fe vs. Patriotas

​

En un duelo que enfrenta dos realidades un poco diferentes, Santa Fe recibe con la necesidad de ganar a Patriotas, equipo que marcha octavo en la tabla de posiciones. Este compromiso se muestra parejo, no obstante, Santa Fe parte en desventaja por su actualidad.



Para este compromiso, BETPLAY maneja un 4.75 del valor de la apuesta si gana Patriotas, mientras que, si lo hace Santa Fe, solo es el 1.85. Por otro lado, el empate paga 3.20 veces el monto de la apuesta.

Este compromiso no tiene un favorito si se toman en cuenta los cinco últimos partidos entre sí en el Nemesio Camacho el Campín.



2 victorias para Santa Fe

1 victoria para Patriotas

2 empates

Por otro lado, sus cinco últimos partidos en la Liga dejan mal parado a Santa Fe para el compromiso de este domingo 11 de agosto:

4 empates

1 victoria para Patriotas



Atlético Huila vs. Millonarios

​

Millonarios y Huila se enfrentan en el Guillermo Plazas Alcid de Neiva, un estadio que siempre le ha traído problemas al cuadro embajador. El historial favorece a los Opitas por muy poco, pero el albiazul tiene un mejor promedio en la actualidad.



BETPLAY mantiene un pago de 3.45 por una victoria del Atlético Huila, mientras que para Millonarios tiene un 2.28 de pago sobre el valor de la apuesta. El empate entrega un 2.95 sobre el monto apostado.



El duelo e Neiva no será fácil para Millonarios, ya que en esta plaza perdió la última vez que fue y sus cinco últimos resultados en Neiva favorecen al Huila por muy poco. Además, el embajador no gana desde el 2016 contra los Opitas de visitante:

2 victorias para Huila

2 empates

1 victoria para Millonarios

Si se toman en cuenta los cinco últimos partidos entre ambos clubes en la Liga, Millonarios tiene una clara ventaja:

3 victorias para Millonarios

1 empate

1 victoria para Huila







Premier League

West Ham vs. Manchester City

​

Aunque la Liga de Inglaterra dio inicio este viernes 9 de agosto, Manchester City, actual campeón de la Premier debuta este sábado frente al West Ham de visitante.

Para este enfrentamiento, BETPLAY da un sorprendente pago de 12.50 si el West Ham logra una victoria. Por otro lado, Manchester City solo tendrá el 1.26 sobre el valor de la apuesta. Además, el empate no sería una mala opción, ya que paga 6.60.

Las estadísticas están y el historial no beneficia al West Ham ya que en sus últimos cinco juegos de local en Premier League el Manchester City ha sido superior:

3 victorias para Manchester City

1 empate

1 victoria para West Ham

Manchester City tiene todo a favor para conseguir la victoria, ya que en los cinco últimos partido contra el West Ham han conseguido cinco victorias con 15 goles a favor, lo cual marca un claro favoritismo.



Manchester United vs. Chelsea

​

En uno de los partidos más atractivos del fin de semana en Europa, Manchester United recibe la visita del Chelsea en Old Trafford. Un duelo importante que marcará un juego de buen fútbol y emociones en la Premier League.

Para dicho compromiso, BETPLAY mantiene la paridad en el pago de las apuestas. Una vcitoria del Manchester United paga 2.22 el monto de la apuesta. Si el Chelsea gana de visitante serán 3.60 veces el monto, mientras que el empate tendrá un 3.40.

En materia de pronóstico, este partido resulta bastante parejo, sin embargo, el Manchester United lleva seis partidos sin perder frente al Chelsea en Old Trafford. Por otro lado, sus cinco último juegos de local han dado los siguientes resultados:



3 empates

2 victorias para Manchester United

En sus últimos cinco enfrentamientos, Manchester United tiene una ligera ventaja sobre el Chelsea:



2 victoria para Manchester United

2 empates

1 victoria para Chelsea