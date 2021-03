Mozzart Bet te trae las mejores cuotas de la fecha 11 del FPC

Poco a poco se acerca el final del todos contra todos en el Futbol Profesional Colombiano y se acaban las posibilidades para algunos equipos de lograr su clasificación entre los ocho mejores, por lo que cada vez serán más vibrantes los encuentros.





Este sábado, Once Caldas y Deportivo Cali darán continuidad a la fecha 11 del campeonato, en un partido que puede estar definiendo el futuro de ambos oncenos en el torneo porque una victoria ‘azucarera’ lo dejaría con un pie en la clasificación, mientras que la derrota al Once Caldas le estaría casi sentenciando su temprana eliminación del torneo.



El juego que se disputará en el Palogrande de Manizales desde las 5:30 pm, tiene la cuota de 3,40 para la victoria del ‘Blanco Blanco’, 3,10 el empate y 2,21 la victoria del Cali.



Un par de horas después, en Rionegro, Atlético Nacional visita a las Águilas Doradas, que están en la parte baja de la tabla, en una cancha que le es favorable históricamente. Los ‘Verdolagas’ llegan motivados por la goleada a Alianza Petrolera y buscarán seguir escalando posiciones.



En Mozzart Bet las cuotas de este partido dan 3.05 por un triunfo del conjunto local, 3.00 por el empate y 2.47 si gana el verde paisa, quien se ha llevado la victoria en los dos últimos encuentros en el Alberto Grisales.



Ya el domingo, en el tradicional horario de las 3:30pm, América de Cali recibe al Deportivo Pereira en un duelo de necesitados; el local viene de vencer a mitad de semana a Patriotas en un juego que estaba aplazado y necesita el triunfo para acercarse al grupo de los 8, mientras que los ‘Matecañas’, quienes lograron su primer triunfo del torneo en el clásico del Eje Cafetero, deben seguir sumando para escaparse, en una misión casi imposible, del fantasma del descenso.



Toma una decisión y apuesta por tu equipo favorito. Las cuotas de este encuentro están así: 1.70 para la victoria de los ‘Diablos Rojos’, 3.50 para el empate del partido que se disputará en el Pascual Guerrero y 5.30 para el triunfo visitante.



A las 5:40pm, Jaguares de Córdoba, quien sorprendió a Millonarios en El Campin y está luchando por alejarse de la zona de descenso con una muy buena presentación en este campeonato, recibe a Patriotas en Montería. La última victoria en el ‘Jaraguay’ del equipo boyacense fue en 2016.



En Mozzart Bet están las cuotas más grandes del mundo. El triunfo de Jaguares tiene cuota de 1.84, el empate 3.35, y si los visitantes se llevan los tres puntos, es de 4.40.



La fecha del domingo la cierran Boyacá Chicó y Deportes Tolima. Ambos equipos vienen de perder a mitad a semana en juegos que estaban aplazados, aunque con presentes muy diferentes en la tabla de posiciones. Los boyacenses ya tienen tres derrotas en línea y están muy comprometidos en el descenso, del que pareciera no fueran a salir fácil.



No te pierdas las cuotas de este partido: victoria local 3.70, empate 3.20 y triunfo tolimense 2.06.



El lunes a las 8:00 seguirá la fecha 11 con uno de los partidos que más se ha dado en los últimos años: Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto.



Los ‘Cardenales’ celebraron su cumpleaños número 80 hace algunos días y ahora buscarán ante los pastusos mantener su invicto como local con un triunfo que los acerque al liderato del Deportivo Cali o, en su defecto, a la clasificación dentro de los ocho finalistas.



Las cuotas en Mozzart Bet son increíbles: 1.78 por un triunfo de los bogotanos, 3.40 el empate y 4.80 si Pasto gana.



Y para cerrar, Millonarios visita a Alianza Petrolera, el martes 9 de marzo a las 8:00 PM.



Los ‘Embajadores’ enfrentan al peor elenco del campeonato y con la valla más vencida de los 19 equipos. Desde ya puedes apostar por tu favorito: 3.70 por una victoria local, 3.25 por empate y 2.00 si gana Millonarios.



