Millonarios Vs América: Mucho más que un clásico

No hay ninguna duda que una vez se anuncia un partido entre Millonarios y América de Cali, todo el país pone atención a uno de los enfrentamientos con más títulos en Colombia. Cada uno ha bordado 15 estrellas en su escudo a lo largo de su historia, siendo dos de las instituciones con mejor hinchada en el fútbol colombiano. Ambos han probado las mieles del éxito con increíbles momentos de gloria y también han estado en el lado opuesto con rachas de sequía, todos estos elementos le dan un interés particular a este clásico. Aquí encontrará los mejores pronósticos para el Millonarios Vs América en la 14º jornada de la liga colombiana.

Pronósticos Millonarios Vs América



Hace un par de años que el “embajador” y los “escarlatas” no se encontraban en un buen momento deportivo al mismo tiempo. La tendencia indicaba que cuando uno estaba en ascendencia, el otro llegaba mermado y no se puede negar que, en los últimos torneos, Millonarios es el conjunto que mejor trata el balón. Desde la llegada de Alberto Gamero al equipo bogotano se han visto cambios positivos en el juego y lo más importante es que ha encontrado una identidad que los distingue, algo que en procesos anteriores escaseaba en el embajador. Algo similar le sucede al América de Cali, que después de varios procesos fallidos, tuvo que recurrir a un viejo conocido para retomar su idea de juego, esa que lo hizo campeón por primera vez después de haber ascendido a primera división y es que Alexander Guimarães ha sabido cómo manejar el plantel existente que con un par de piezas nuevas parece funcionar acorde a lo que su historia le demanda.



Por el buen momento deportivo que viven ambos es que unos pronósticos Millonarios Vs América se vuelven interesantes, habrá muchos condimentos que le ponen picante a las apuestas y esa es una oportunidad que no se puede desaprovechar en este tipo de partidos. Millonarios es el líder absoluto hasta el momento en la liga y América está peleando en los primeros puestos, no hay algo que mejore más un clásico, la intensidad deportiva, así que este partido que presenciará el estadio Nemesio Camacho el Campín promete a ser uno de los mejores del semestre, sin dudas.



Si aún no se decide por quién apostar, échele un ojo a los antecedentes de cada equipo en el clásico, además de la actualidad de cada uno:



Millonarios

Cada vez se hace más común el dominio de Millonarios en todas las campañas, el torneo pasado hizo 42 puntos en la fase de todos contra todos y se postulaba como el principal favorito al título, pero en los cuadrangulares finales se desinfló, tal vez el desgaste físico le pasó factura a su corto plantel. Por eso, para este semestre las directivas hicieron ajustes necesarios en la plantilla con refuerzos como Daniel Cataño, el goleador Luis Carlos Ruiz, el defensor Óscar Vanegas y el lateral Israel Alba. Estos nombres sumados a la base de los torneos anteriores han creado una gran química. Jugando como locales y con la responsabilidad del público a favor, son llamados a ser los grandes favoritos para quedarse con este clásico de clásicos.

América de Cali

Por parte del América la situación ha sido un poco diferente en los últimos años. Desde aquel bicampeonato que lo tenía en su mejor momento desde el ascenso, no se veía un equipo con alma de campeón. El semestre anterior terminó de forma decepcionante, quedaron relegados a la 15º casilla y con la destitución de Juan Carlos Osorio. Desde la llegada del técnico brasileño naturalizado costarricense todo ha sido diferente y lo más importante es que se ha reflejado en la tabla de posiciones. La llegada de jugadores como Esneyder Mena, Juan David Pérez y Gianfranco Peña le han dado una nueva cara al equipo caleño que ilusiona a su afición, además han demostrado que no salen a esconderse de visitantes, así que Millonarios no lo tendrá nada fácil frente al equipo de Adrián Ramos y compañía.

Estadísticas Millonarios Vs América

Si se revisa un historial global de enfrentamientos entre ambos, se encontrará que, a lo largo de los años Millonarios ha tenido una superioridad clara frente a los escarlatas. Se han enfrentado en 252 ocasiones por primera división, con un saldo de 101 victorias para Millonarios, 73 empates y 78 victorias para el América. Millonarios marcó 368 goles y América entonó el grito sagrado en 313 ocasiones, lo que resulta en un promedio de 2,70 goles por partido. Los últimos cinco enfrentamientos terminaron así:



· América VS Millonarios: 3-2

· Millonarios VS América: 2-1

· América VS Millonarios: 2-1

· Millonarios VS América: 0-0

· Millonarios VS América: 0-0



¿Qué apostar en Millonarios VS América?

¿Qué apostar en Millonarios VS América?

Ambos equipos marcarán

Ambos equipos marcarán

En un partido entre altos mandos del fútbol colombiano no puede esconderse apostando por una cantidad baja de goles. Los dos equipos tienen armas bastante peligrosas en ataque con la que pueden hacer mucho daño. El promedio goleador en la liga colombiana está en 2,56 goles por partido, aquí ya estás recibiendo una pista bastante reveladora sobre el mercado al que deberá apostar. Los resultados más frecuentes hasta el momento han sido 1-1, 2-1 y 2-2, ¿Qué tienen en común? En todos han marcado ambos equipos.

Tarjetas amarillas

Tarjetas amarillas

Todos los jugadores que disputan un clásico de estas características saben que, más allá de los puntos, son partidos que no se pueden perder. La trascendencia que tiene para sus hinchadas hace que ninguno de ellos se ahorre una gota de sudor y esto puede prestarse para que se dé un juego fuerte e intenso y la fuerza desmedida puede resultar en bastantes tarjetas amarillas. En lo que va del torneo se han mostrado 506 cartones amarillos para promediar 5.21 tarjetas amarillas por partido.







