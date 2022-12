La rebelión de la movilidad eléctrica comienza con Nissan e-POWER

Las grandes marcas del sector automotor en todo el mundo siguen presentando avances dirigidos a alcanzar mejores indicadores de eficiencia y sostenibilidad, en línea con los grandes propósitos globales de hacer de este un planeta realmente habitable para las futuras generaciones. La movilidad con base en electricidad es una de esas propuestas, pero Nissan va mucho más allá con e-POWER.

Esta tecnología de propulsión marca un antes y un después en una verdadera rebelión eléctrica al ofrecer un tipo de movilidad única, segura e inteligente que se ajusta específicamente a las necesidades de los consumidores. Para ello, Nissan reúne la óptima eficiencia del combustible y el placer de conducir mediante una innovadora motorización eléctrica cuyo paquete de baterías se carga con gasolina.



“Nissan e-POWER es un sistema no enchufable patentado por Nissan que está compuesto por una batería de alto rendimiento que se complementa con un motor de gasolina, un generador de energía, un inversor y un motor eléctrico que cuenta con el mismo tamaño e igual potencia que los que Nissan incluye en sus vehículos eléctricos”, explica Juan Carlos López, gerente nacional de mercadeo de Dinissan.



La gran novedad de la marca japonesa es que el motor de gasolina genera electricidad que puede transmitirse a través del inversor al paquete de baterías, al motor eléctrico o a ambos, según el escenario de conducción.

Lo que destaca a esta cadena cinemática es que el motor eléctrico es la única fuente que impulsa las ruedas, asegurando así una respuesta instantánea y lineal, y convierte a Nissan e-POWER en una alternativa atractiva en comparación con los automotores híbridos tradicionales.



En esencia, Nissan concibió e-POWER para ofrecer una conducción placentera, sin esfuerzo y suave, sin necesidad de recargarlo. Por eso, esta tecnología es ideal para quienes que no pueden o no quieren dedicar tiempo a la recarga con cable, pero que cada día tienen el reto de una conducción urbana o suburbana.



Nissan e-POWER Nuevo Poder Eléctrico Foto: Nissan e-POWER Nuevo Poder Eléctrico

Ventajas para las personas y el medio ambiente

Debido a que en el sistema e-POWER de Nissan el motor de gasolina se usa únicamente para generar electricidad, mientras que las ruedas son impulsadas por el motor eléctrico, el funcionamiento de todo el conjunto de motorización no solo es óptimo, sino que también ofrece una eficiencia superior de combustible.



Considerando eso, Nissan e-POWER les presenta al mercado y a los consumidores diez ventajas que convierten a este sistema de Nissan en una tecnología de movilidad diferente a todas las demás:



Motorización 100% eléctrica acompañada de un motor de gasolina que no tracciona el auto, sino que genera la energía suficiente para que el vehículo se desplace en modo eléctrico. Aceleración instantánea por la propulsión eléctrica y motor silencioso. Una desaceleración que es tres veces más rápida que la de un motor de combustión tradicional solo retirando el pie del acelerador. Además, al desacelerar se carga la batería. Brinda una conducción que combina comodidad, refinamiento, eficiencia y experiencia de conducción electrificada.

En un vehículo con tecnología Nissan e-POWER, el motor de gasolina no está conectado a las ruedas. Su función es cargar la batería y, a diferencia de un automóvil totalmente eléctrico, la fuente de alimentación es el motor y no solo la batería. Hay que recordar que, en los sistemas híbridos convencionales, las ruedas son impulsadas mediante motor eléctrico y motor de gasolina. El generador impulsado por el motor mantiene la carga de la batería, pero también puede transmitir electricidad directamente al motor para conseguir potencia adicional. El motor funciona en un rango óptimo de revoluciones que facilita la máxima eficiencia de combustible, aunque se ha configurado cuidadosamente para minimizar el ruido y ofrecer una sensación natural y conectada durante una fuerte aceleración. No necesita enchufarse a una estación de carga porque se trata de un vehículo eléctrico no enchufable que usa gasolina Responde más rápido a las intenciones y sensaciones del conductor. Es una solución única, con una agradable aceleración lineal sin interrupciones, tan característica de los vehículos eléctricos, aunque sin la necesidad de recargar.

“Los vehículos a combustión interna convencionales exigen potencia y rendimiento del motor en una amplia gama de velocidades (RPM) y cargas, lo que impide que puedan alcanzar el máximo en todo momento. Con Nissan e-POWER, el funcionamiento del motor se limita a su rango más eficiente, gestionando adecuadamente la generación de electricidad del motor y la cantidad de electricidad almacenada en la batería”, explica Juan Carlos López.

Nissan e-POWER Nuevo Poder Eléctrico Foto: Nissan e-POWER

Una mejor experiencia al volante

Nissan aclara que e-POWER no es un sistema híbrido, ya que ofrece un motor totalmente eléctrico y las ruedas son impulsadas únicamente por él, mientras que el motor de gasolina con el que cuenta tiene la función exclusiva de recargar la batería de alto rendimiento del vehículo.



Otro aspecto que marca distancia entre un vehículo con Nissan e-POWER y un sistema híbrido es que, en el primero, el motor eléctrico es más potente en comparación con el motor a gasolina.



“A diferencia de un vehículo híbrido que puede ser impulsado ya sea por el motor eléctrico, el de combustión o una combinación de ambos, el movimiento de un vehículo con Nissan e-POWER es generado totalmente por el motor eléctrico”, destaca el gerente nacional de mercadeo de Dinissan.



En lo que respecta a la conducción, las personas al volante de un automóvil con tecnología e-POWER descubrirán que las diversas modalidades de manejo brindan asistencia para conducir en tráfico pesado y aprovechan las condiciones físicas de ciertos tipos de caminos, desde los más suaves hasta los más exigentes, como los que se encuentran en Colombia.



La tecnología Nissan e-POWER también entrega un tipo de conducción más fluido y con posibilidad de auto recarga del vehículo, priorizando la regeneración de energía cada vez que el vehículo desacelera y reduce el nivel de esfuerzo de la persona al volante.



El sistema cuenta, además, con alarmas que les advierten tanto a peatones como a conductores que el automóvil está en movimiento a menos de 35 kilómetros por hora, encendido o en reversa.

A eso hay que sumar el aislamiento acústico en las cabinas de los vehículos Nissan e-POWER, que reduce el ruido al interior y minimiza el estrés en situaciones de estancamiento vial, al tiempo que eleva la concentración al volante.



Para más información visite https://www.nissan.com.co/nissan-e-power.html