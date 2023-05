La Champions League 2022-23: todo sobre las semifinales, equipos y más

Semifinales de la Champions League: cómo funcionan



Para establecer los equipos que participan en la semifinal y quien compite contra quién, la UEFA establece que los ganadores de la QF 4 (AC Milan vs Napoli) se enfrentan a los ganadores de la QF 2 (Benfica vs Inter). Por otro lado, los ganadores de la QF 1 (Real Madrid vs Chelsea) se enfrentan a los ganadores de la QF 3 ( Manchester City vs Bayern Múnich).



De estos 4 partidos, salen 2 ganadores. Estos dos equipos son los que se verán las caras en la rivalidad más esperada: la final.



Equipos en la ronda semifinal de la Champions League



Man City, Real Madrid, AC Milan e Inter fueron los 4 equipos que pasaron los cuartos de final y ahora se preparan para los próximos enfrentamientos en la semifinal.



El campeón defensor, el Real Madrid, se enfrentará al Manchester City, mientras que el AC Milan se enfrentará al rival de la Serie A, el Inter de Milán.



Champions League 2023: fechas y horarios



Las semifinales están programadas para comenzar a partir del martes 9 de mayo y consisten en dos tandas. Los de ida se jugarán ese mismo día y el miércoles siguiente y los de vuelta el martes 16 y miércoles 17 de mayo.



Todos los partidos empezarán a las 20:00 hora del Reino Unido y a las 15:00 hora del Este.



Ida:

● Martes 9 de mayo: Real Madrid vs. Manchester City

● Miércoles 10 de mayo: AC Milán vs. Inter de Milán



Vuelta:



● Martes, 16 de mayo: Inter Milan vs. AC Milan

● Miércoles 17 de mayo: Manchester City vs. Real Madrid



Cómo ver los partidos en directo



La transmisión de TV en vivo de todos los partidos de la Liga de Campeones estará disponible en CBS, TUDN y UniMas. La transmisión en vivo se mostrará en Paramount+, fuboTV , ESPN y Univision.



Predicciones de semifinales de la Champions League

Real Madrid vs Manchester City



Aunque es cierto que el Real Madrid llega con más experiencia que otras veces a esta semifinal y una gestión del juego mucho mejor, no es fácil hacerle sombra al gran Manchester City ni a Pep Guardiola. Esperamos ver un juego reñido que puede terminar en empate, ya que ambos equipos son fuertes en todas las áreas del campo y jugadores superiores. Aun así, vemos una pequeña ventaja en el City que hace que la mayoría de las casas de apuestas le den las mejores predicciones y cuotas a favorito.



AC Milán vs Inter de Milán



AC Milán derrotó a Napoli gracias sobre todo a su jugador portugués Rafael Leão, quien tiene un ritmo y habilidad indomables. El equipo viene animado después de la victoria y con el portero Mike Maignan, otra ventaja del Milán.



El Inter, en su contra, empató con el Roma que jugó como visitante. Por ello se tiene la impresión de que el AC puede tener más probabilidades de ganar esta vez.



Final de la Champions League: 10 de junio de 2023



La final se jugará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, el sábado 10 de junio.



Los favoritos para ganar la Champions League 2023 según las casas de apuestas



Manchester City sigue siendo el claro favorito a ganador de la liga en todas las casas de apuestas americanas por una gran diferencia, seguido del Real Madrid. C Milán e Inter Milán están bastante empatados en la tercera y cuarta posición.



Aquí podrá observar las cuotas de 3 de las aplicaciones de apuestas deportivas favoritas en Estados Unidos. Aunque varían un poco, todas siguen la misma tendencia. Eso sí, pueden cambiar después de los partidos de la semana que viene.