Champions League 2022-23: todo sobre las semifinales, equipos y fechas

Semifinales de la Champions League: cómo funcionan



Para establecer los equipos que participan en la semifinal y quien compite contra quién, la UEFA establece que los ganadores de la QF 4 (AC Milán vs Napoli) se enfrentan a los ganadores de la QF 2 (Benfica vs Inter). Por otro lado, los ganadores de la QF 1 (Real Madrid vs Chelsea) se enfrentan a los ganadores de la QF 3 (Manchester City vs Bayern Múnich).



De estos 4 partidos, salen 2 ganadores. Estos dos equipos son los que se eran las caras en la rivalidad más esperada: la final.



Equipos en la ronda semifinal de la Champions League



Man City, Real Madrid, AC Milán e Inter fueron los 4 equipos que pasaron los cuartos de final y que están disputándose en los enfrentamientos en la semifinal.



El campeón defensor, el Real Madrid, se enfrentará dos veces al Manchester City, mientras que el AC Milán lo hará contra el rival de la Serie A, el Inter de Milán.



Champions League 2023: fechas y horarios



Las semifinales empezaron el martes 9 de mayo y consisten en dos tandas. Los partidos de ida se jugaron ese día y el miércoles siguiente (ayer) y los de vuelta se jugarán el martes 16 y miércoles 17 de mayo.

Todos los partidos empiezan a las 20:00 hora del Reino Unido y a las 15:00 hora del Este.



Ida (ya jugados)



● Martes 9 de mayo: Real Madrid vs. Manchester City

● Miércoles 10 de mayo: AC Milán vs. Inter de Milán



Vuelta:



● Martes, 16 de mayo: Inter de Milán vs. AC Milán en el Estadio Giuseppe Meazza

● Miércoles 17 de mayo: Manchester City vs. Real Madrid en el Etihad Stadium



¿Quién ganó la primera ronda?



● Real Madrid vs. Manchester City: 1-1

● Inter de Milán vs AC Milán: 2-0



Predicciones de semifinales de la Champions League segunda ronda

Según las casas de apuestas, los favoritos contra sus contrincantes para ganar las semifinales son Inter de Milán y Man City. También son, obviamente, los favoritos a pasar a la final.



Real Madrid vs Manchester City



En el partido de ida, ambos equipos quedaron empatados.



Aunque es cierto que el Real Madrid lefa con más experiencia que otras veces a esta semifinal y una gestión del juego mucho mejor, no es fácil hacerle sombra al gran Manchester City ni a Pep Guardiola. Esperamos ver un juego reñido y del que es complicado predecir mucho, ya que ambos equipos son fuertes en todas las áreas del campo y jugadores superiores. Aun así, vemos una pequeña ventaja en el Manchester City que hace que la mayoría de las casas de apuestas le den las mejores predicciones y cuotas a favorito.



AC Milán vs Inter de Milán



El Inter de Milán derrotó al AC de Milán 2.0 y es por eso que claramente las casas de apuestas optan por Inter como favorito.



Aunque las cuotas en el anterior partido no predecían para nada el resultado de 2 goles por parte del Inter, sino que daban más probabilidades de ganar al AC, esta vez todos los ojos están puestos en el Inter y es un claro posible ganador.



Final de la Champions League: 10 de junio de 2023



La final de la Champions League se jugará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, el sábado 10 de junio, a las 20h de Londres, 21:00 de España (13:00 en México, 15:00 en el Este de Estados Unidos y 16:00 de Argentina).



Los favoritos para ganar la Champions League 2023 según las casas de apuestas



Manchester City sigue siendo el claro favorito a ganador de la liga en todas las casas de apuestas americanas, desde antes de las semifinales. En cambio, las cuotas de los otros equipos sí han variado: antes veíamos a Real Madrid en segunda posición y ahora nos encontramos con una ligera ventaja del Inter frente a este. Como cuarta posición y con una gran diferencia en cuanto a cuotas, se encuentra el AC Milán, que perdió frente a Inter por dos goles.



Te compartimos las cuotas de 3 de nuestras aplicaciones de apuestas deportivas favoritas en Estados Unidos. Aunque pueden cambiar después de los partidos de la semana que viene, según ellas veremos una final entre Manchester City y Inter de Milán.

Champions League 2023 Foto: MIS CASAS DE APUESTAS

Cómo ver los partidos en directo



La transmisión de TV en vivo de todos los partidos de la Liga de Campeones estará disponible en CBS, TUDN y UniMas . La transmisión en vivo se mostrará en Paramount+, fuboTV , ESPN e Univision.