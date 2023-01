Casas de apuestas deportivas en Colombia

El mercado de apuestas deportivas ha crecido muchísimo en Latinoamérica y uno de los países donde se ha demostrado mayormente es en Colombia, donde al menos de 2020 a 2021 hubo un crecimiento del 100 por ciento según Coljuegos.

Este se ha convertido en un sector interesante para pasar un rato de entretenimiento, agregarle una pizca extra a la pasión por los deportes e incluso un aporte al crecimiento del país, pues se sabe que pagan sus respectivos impuestos en beneficio de la sociedad colombiana.



Es de lo más común apostar hoy en día, especialmente cuando existen grandes eventos deportivos empezando por el fútbol del país y sus competencias, así como las mejores ligas del continente y de Europa, también los torneos importantes del fútbol internacional o de selecciones nacionales, pero eso no es todo, porque hay disciplinas que se pueden encontrar a lo largo del año como el tenis con sus Grand Slam, el fútbol americano, baloncesto, automovilismo, entre muchas otras.

*+18. Aplican T&C. Juega siempre por diversión y con moderación.

Con toda esta gran oferta es complicado que algún aficionado a los deportes se quede fuera de la diversión, solamente es cuestión de entrar a las casas de apuestas y comenzar a ver la gran variedad que se puede hallar y disfrutar, quién sabe, es probable que hasta se haga fanático de un nuevo deporte.



Aunque hay muchos sitios web en el mundo, en Colombia puede acercarse a las mejores casas de apuestas deportivas. Aquí algunas pautas sobre cómo puede seleccionar el mejor sitio online.



Uno de los factores más importantes de una casa de apuestas es su origen. Con esto no se hace referencia al país en el que nació o algo por el estilo, es más a que este mercado suele ser propenso a las estafas, por ello es importante observar que sea totalmente y legal el sitio web en el que juega.



Las casas de apuestas reguladas ofrecen seguridad a sus apostadores, especialmente en la protección de datos sensibles como los personales o bancarios. Otro punto importante es la estructura del sitio, mientras más sencillos e intuitivos sean, será mejor, así se evitan las confusiones.



Podría agregarse que la oferta en deportes y disciplinas, así como sus respectivas ligas debe ser importante, muchas veces las cuotas están dentro del promedio, en algunos casos pueden estar un poco por encima, en ese caso es bueno realizar algunas comparaciones.



Cabe resaltar que Coljuegos es la encargada de regular los juegos de azar en Colombia, entiéndase que ellos son los que dan fe y legalidad, en este caso, a las casas de apuestas online que existen en el país.



Para que se entienda de una mejor manera, ellos son una empresa industrial y comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, misma que fue creada mediante el Decreto 4142 el 3 de noviembre del 2011, dando paso así a una empresa descentralizada vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Coljuegos actúa de manera directa sobre los casinos, bingos, casas de apuestas o carreras virtuales, también sobre los juegos novedosos como el Baloto o el Súper Astro Millonario, de la misma forma lo hacen con las rifas nacionales o los sorteos promocionales. Como se puede ver, todo lo que ellos regulan lo hacen con el fin de que no caiga ningún colombiano en el juego clandestino.



Cuando Coljuegos entró en vigor, de inmediato tomó las responsabilidades que el Estado había dispersado entre Etesa, Dian, Superintendencia Nacional de Salud o el antiguo Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.



Como objetivos específicos tienen la recaudación de recursos para la salud de los colombianos, promover el juego legal y responsable, expedir los reglamentos para que los competidores lo hagan bajo las mismas circunstancias, entre muchos otros.



Recuerde que siempre debe jugar por diversión, y con moderación a la hora de apostar.



Con respecto a los métodos de pago más usados en Colombia, seguro una de las grandes dudas que surgen respecto a las casas de apuestas y su funcionamiento es cómo depositar dinero una vez que haya creado una cuenta y eso es muy fácil.



Cada una de las casas de apuestas online cuenta con una lista de las alternativas de pago que acepta, así que es importante que revise en cada una de ellas si la opción de su conveniencia está disponible. Aquí algunas de las más relevantes para el mercado colombiano.



Como es de esperarse las tarjetas de débito o crédito siempre son la forma más utilizada junto con el dinero en efectivo, sin embargo, para las casas de apuestas, la tarjeta es la manera más sencilla de usar.



Visa y Mastercard son las que lideran el mercado, junto a ellas se encuentran sus opciones de débito como lo son Visa Electron o Maestro. Aunque en menor medida, también suele ser aceptada American Express como una buena opción de pago.



Ya hablando de las alternativas bancarias, la transferencia bancaria se ha popularizado por la facilidad de uso, en este caso, el uso de las aplicaciones de los bancos facilita totalmente realizar transacciones a través de ellas.



Otras opciones sumamente populares en Colombia son Dimonex, PayU, Vía Baloto y Efecty, mismas que están más orientadas hacia el mercado digital y por ende tienen cierta facilidad para usarse en caso de que no se quiera tener relación con una institución financiera como los bancos.



Casas de apuestas deportivas en Colombia que se destacan

Betsson

Betsson Foto: Betsson

Esta es una de las casas de apuestas más importante en el mundo porque tiene poco más de medio siglo de existencia, aunque su llegada a Colombia es reciente, su calidad es importante porque se ha convertido rápidamente en una de las alternativas favoritas de los colombianos.



Esta casa cuenta con una gran oferta de apuestas en diferentes deportes y ligas de todo el mundo, en ese sentido, es posible apostar en el modo prepartido o en vivo. Aquí encontrará que tienen una oferta interesante, donde no solamente predomina el fútbol, sino otras disciplinas como el baloncesto, tenis, automovilismo, boxeo, golf, entre muchas otras.



Betsson cuenta con un sitio web completamente fácil de manejar entre otros detalles que lo convierten en una de las mejores casas de apuestas que existen en el mercado colombiano.



Es importante mencionar que aquí encontrará un bono de bienvenida de hasta 150 mil pesos colombianos, una cifra atractiva para comenzar a jugar, aunque como es habitual, para poder retirarlo debe cumplir con un rollover x4, esto quiere decir que tendrá que apostar cuatro ocasiones el valor del bono en un plazo de siete días y con cuotas superiores al 1.80 para hacerlo válido.



Conozca más sobre Betsson aquí.



Luckia

Luckia Foto: Luckia

Luckia fue fundada en el año 1980 y tiene su sede en La Coruña, España. Con sus varias décadas de experiencia en los juegos de azar era obvio que llegaran al mundo digital, donde ya demostraron mucha de su valía.



Como es una costumbre, en esta casa de apuestas se encontrará el fútbol como la disciplina más jugada, especialmente porque no solo cuentan con el balompié nacional, sino también las mejores competencias del continente y de Europa. Obvio no es todo, cuentan con muchas otras disciplinas, las suficientes para que nadie se quede fuera de la acción.



Aquí también hay una sección de Fantasy, algo que se ha popularizado en el mundo deportivo, en distintas ligas y disciplinas. En ese sentido, Luckia es un pionero al respecto y es posible que pronto otras páginas web hagan lo propio.



El caso del bono de bienvenida de Luckia es diferente al de otras casas de apuestas ya que se divide en tres bonos de la siguiente forma:



• 100% del primer depósito hasta 150.000 COP.

• 50% del segundo depósito hasta 50.000 COP.

• 50% del tercer depósito hasta 50.000 COP.



En este caso, cada una de las apuestas debe hacerse por el total del bono, es así que no existe un rollover como tal.



Conozca más de Luckia aquí.



Codere

Codere Foto: Codere

En Codere se va a encontrar con una de las páginas más famosas en el mundo de las casas de apuestas online, esto se debe a que también tienen su casino físico que es conocido como Yak y que se puede encontrar mayormente en países como España o México.



Fue en el 2012 cuando llegaron al mundo online, justo el año en el que se regularizaron en su país de origen, fue así que comenzaron a buscar nuevos horizontes, encontrándolos en la web y en países de Latinoamérica.



Cuentan con el permiso de Coljuegos para operar con legalidad y seguridad en Colombia, es por ello que no debe tener preocupación alguna, además de tener ofertas de bienvenida muy importantes. Cuentan también con una aplicación móvil para poder jugar desde el celular o tableta.



El bono de bienvenida de Codere es por 100 mil pesos colombianos, y aunque no cuenta con un rollover como tal, esta casa de apuestas online recomienda que el valor del bono lo utilice en una sola apuesta con cuota mínima de 1.50, una cifra nada elevada y que le brinda verdaderas posibilidades de ganar.



Conozca más sobre Codere aquí.



Veredicto sobre las casas de apuestas

Mejores cuotas - Luckia

Este apartado es probablemente el más complejo de todos los que se mencionarán en adelante, porque es una realidad que las cuotas de cada una de las casas de apuestas están dentro del promedio del mercado, sin embargo, se considera que Luckia está un peldaño por encima del otro par.

Mejores promociones - Luckia

Luckia sí está un poco por encima de sus otras competidoras en este apartado, y es que basta con ver el bono de bienvenida dividido en tres bonos diferentes para saber que tratan de darle un plus a la gente que está con ellos.

Mejor atención al cliente - Codere

Aquí sale a relucir la experiencia internacional que tiene Codere, ya que harán lo imposible porque esté cómodo al jugar, y no lo malentienda, no es que el resto no se esfuerce, simplemente, se considera que la casa de apuestas española hace muy bien las cosas en este rubro.

Mejor app - Betsson

La calidad que Betsson tiene en otros mercados latinoamericanos sale a relucir cuando se trata de su aplicación móvil, pues es igual de sencilla e intuitiva que su sitio web, por lo que jugar ahí es muy fácil.

Preguntas frecuentes

¿Las casas de apuestas son legales en Colombia?



Sí, son totalmente legales y confiables, ya que son reguladas por Coljuegos.



¿Cómo registrarse en una casa de apuestas?



Debe ser mayor de 18 años. Una vez que haga clic en la opción para registrarse, debe llenar los datos básicos como: nombre, teléfono y correo electrónico.



¿Cómo depositar y retirar dinero?



Para depositar y retirar dinero, debe seleccionar el método de pago y realizar la transacción financiera correspondiente.



¿Cuáles son los principales deportes y mercados en Colombia?



Como es habitual, el fútbol es el deporte de mayor trascendencia e importancia en el mundo, es por ello que la mayor oferta de mercados se encuentra en este deporte, porque se puede encontrar con las ligas de Colombia, Brasil, Argentina, México, así como las competencias internacionales del continente: Copa Libertadores y Copa Sudamericana.



Por otra parte, encontrará el fútbol americano, basquetbol, tenis, automovilismo, boxeo, UFC, entre muchas otras disciplinas, aunque estas son las más buscadas por los aficionados que disfrutan de las apuestas.



¿Son seguros los sitios de apuestas?



Sí, los sitios listados en esta publicación son totalmente seguros, pues cumplen con los requisitos de seguridad que solicitan los entes reguladores en Colombia.



¿Cómo saber si un casino online es seguro?



Debe saber que Coljuegos es el ente regulador de las casas de apuestas online en Colombia, así que si ve en su página el sello de Coljuegos sabrá que tienen todo para operar de manera legal en Colombia.



En caso de que no sea así, no se apure, siempre es importante revisar el tema de las licencias en el casino online de su elección, porque es posible que bajo la licencia de Curazao, Malta o Gran Bretaña también puedan operar de forma internacional sin ninguna clase de problema.



¿Qué hacer si tiene un problema?



Los sitios de apuestas tienen alternativas de contacto para recibir ayuda, una vez que haga clic en los links recomendados más arriba, descubrirá las opciones entre teléfono, correo electrónico o chat en vivo, siendo esas las opciones más usadas recientemente.



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.