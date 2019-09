Apuestas futbolísticas sábado 14 y domingo 15 de septiembre

Tras la fecha Fifa, el fútbol europeo vuelve a la acción, además la Liga en Colombia sigue su camino en la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Por otro lado, los torneos en Suramérica continúan sus actividades.

Liga colombiana

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Luego de dos victorias en línea, Santa Fe visitará al Once Caldas con la motivación de salir de la zona incómoda en la que está. Ganar el clásico a Millonarios sin duda alguna le da un nuevo aire al cuadro cardenal.



Para este partido, BETPLAY manejará los siguientes valores en sus apuestas: 2.15 si Once Caldas logra una victoria, 3.10 por el empate, y 3.60 si Santa Fe gana de visitante.



Para tener claridad en el pronóstico de este partido, se tomará en cuenta el historial reciente de enfrentamientos entre ambos equipos. El saldo de los últimos cinco duelos en el estadio Palogrande son los siguientes:



2 victorias para Once Caldas

1 empate

2 victorias para Santa Fe



Por otro lado, los cinco últimos enfrentamientos en Liga dejan con una ligera ventaja al Once Caldas:



2 victorias para Once Caldas

2 empates

1 victoria para Santa Fe



Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo

El cuadro antioqueño llegará golpeado al duelo de local frente al Cúcuta, debido a que quedó eliminado de la Copa Colombia a manos del Deportes Tolima.



Este compromiso contará con los valores de apuestas de BETPLAY: Si se da una victoria de Nacional el apostador recibirá el 1.54 de su inversión, si se da el empate será el 3.55, y si se da una sorpresiva victoria del Cúcuta mantendrá un 7.00.



Para tener claridad en el pronóstico de este partido, cabe resaltar que Nacional es favorito por el nivel de sus jugadores y también tener la localía es un factor determinante. El duelo más reciente entre ambos equipos fue en el primer semestre del presente año, en un compromiso que terminó 1-3 a favor del conjunto verdolaga en el estadio General Santander.



Jaguares vs. América de Cali

América de Cali es uno de los mejores equipos en lo que va de la Liga II-2019. Por otro lado, Jaguares está en el sótano de la tabla de posiciones y esto presupuesta una tendencia para este partido.



Para este compromiso, BETPLAY trae los siguientes valores en las apuestas: 3.20 si Jaguares gana, 3.10 por el empate, y 2.35 si América se lleva los tres puntos.



Han sido cinco compromisos entre América de Cali y Jaguares desde que el cuadro escarlata ascendió a la Primera División en el 2017. Cabe resaltar que no hay más enfrentamientos entre sí porque el cuadro de Montería fue fundado hace pocos años.



El saldo en los cinco duelos entre América de Cali y Jaguares es el siguiente:

2 victorias para América

1 empate

2 victorias para Jaguares



Millonarios vs. Deportivo Pasto

Luego de dos derrotas consecutivas en Liga, Millonarios recibe la visita del Deportivo Pasto en el estadio El Campín. El cuadro embajador perdió terreno en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que el conjunto nariñense está muy cerca de entrar al grupo de los ocho.



BETPLAY tiene como favorito para llevarse este partido a Millonarios: Si el cuadro bogotano gana, el apostador se llevará un 1.95 sobre el monto invertido, mientras que si Pasto gana será un 4.00, y el empate mantendrá un 3.25.



El historial reciente permite definir qué Millonarios ha tenido mejores resultados en los últimos partidos que han jugado entre sí. Por esto, los cinco últimos duelos en el Campín dejan el siguiente saldo:



4 victorias para Millonarios

1 empate

Cabe resaltar que Millonarios no cae frente al Pasto como local desde el año 2012. Para terminar el pronóstico de este partido se tomará en cuenta los últimos cinco juegos entre ambos en Liga:

3 victorias para Millonarios

1 empate

1 victoria para Pasto











Premier League

Manchester United vs. Leicester City

El Manchester United no ha tenido un buen arranque de temporada en la Premier League, varios resultados adversos han dejado dudas en el nuevo proyecto de Ole Gunnar Solskjaer.



El partido presupuesta paridad, sin embargo, el Manchester United tiene jugadores de alto nivel y siempre debe tenerse como favorito. BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas: 1.86 si gana el cuadro local, 3.75 por el empate, y 4.50 por el Leicester.



Desde que el Leicester logró el ascenso para la temporada 2014/15, ambos equipos se han enfrentado en 10 ocasiones que dejan al Manchester United en la cima:

6 victorias para Manchester

3 empates

1 victoria para Leicester



Liverpool vs. Newcastle

Uno de los mejores equipos en la actualidad es el Liverpool, equipo que está invicto en la Premier League y sueña con levantar el título que se le escapó en la temporada pasada.



BETPLAY tendrá en sus apuestas una diferencia notable para este partido: Si el Liverpool gana, el apostador recibirá 1.16 sobre el monto invertido, si Newcastle logra una victoria el valor será 21.00 veces de lo apostado, y el empate mantendrá un 8.50.



El historial reciente entre ambos equipos deja como claro favorito al Liverpool, equipo que ha marcado una superioridad notoria en sus últimos 10 partidos por Premier League contra el Newcastle.

5 victorias para Liverpool

3 empates

2 victorias para Newcastle





Liga de España

Real Madrid vs. Levante

El inicio de la Liga de España no ha sido del todo bueno para el Real Madrid, equipo que no ha encontrado su mejor versión desde la temporada pasada. Los dirigidos por Zinedine Zidane tienen la oportunidad para sacar tres puntos en condición de local.



El claro favorito es el Real Madrid, por esto BETPLAY tendrá los siguientes valores en las apuestas: 1.25 por el Real Madrid, 6.25 por el empate, y 10.00 si el Levante logra sacar los tres puntos.



Los resultados recientes favorecen al Real Madrid, su favoritismo no es solo por sus jugadores e historia, también por el saldo que tiene el conjunto merengue en los últimos diez partidos por Liga de España contra el Levante.



7 victorias para Real Madrid

2 empates

1 victoria para Levante



Real Sociedad vs. Atlético de Madrid

El partido entre Real Sociedad y Atlético de Madrid será de los más atractivos de la jornada de la Liga de España. El colchonero marcha con puntaje perfecto y buen fútbol, por esto un resultado favorable es lo que se puede esperar en este compromiso.



Dos buenos equipos se enfrentan, por esto las apuestas se plantan muy similares para BETPLAY: Una victoria de Real Sociedad tendrá un 3.75, el empate tendrá 3.10, y un 2.15 si gana el Atlético de Madrid.



Sin duda alguna, Atlético de Madrid ha sido uno de los mejores en España esta década, por esto, cualquier equipo teme jugar contra el equipo de Diego Simeone. La Real Sociedad no la ha pasado bien en sus últimos encuentros con el cuadro madrileño, sus últimos diez juegos en la Liga han dejado el siguiente saldo:



7 victorias para Atlético

3 victorias para Real Sociedad



FC Barcelona vs. Valencia

El partido entre Barcelona y Valencia tendrá un condimento especial, debido a que el conjunto catalán viene de perder la Copa del Rey a manos de dicho equipo en la temporada pasada. Este compromiso será uno de los más atractivos en la jornada de la Liga de España.



Sin duda alguna, el plantel del Barcelona tiene grandes jugadores y el jugar de local lo vuelve el favorito para este partido. BETPLAY manejará los siguientes valores en apuestas: 1.46 por la victoria de los culés, 4.50 por el empate, y 6.75 si gana el Valencia.



Para tener claridad en el historial reciente de enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga de España, se tomaron los últimos 10 juegos y los números dejan con gran ventaja a Barcelona sobre el Valencia:



5 victorias para Barcelona

4 empates

1 victoria para Valencia







Serie A de Italia

Fiorentina vs. Juventus

El partido entre la Fiorentina y la Juventus será uno de los mejores que tendrá la jornada en la Serie A de Italia. La Vecchia Signora marcha con puntaje ideal, por otro lado el equipo de Florencia ha perdido sus dos primeros partidos en el torneo.



El claro favorito para este partido es la Juventus, por su equipo y su historial reciente de partidos, por esto BETPLAY paga al apostador 1.68 por la victoria de la Vecchia Signora. Por otro lado, la Fiorentina tendrá un 5.00, y el empate mantendrá un 3.90.



El saldo de los últimos diez partidos entre ambos equipos deja a la Juventus con una superioridad notoria, por número de goles y victorias frente a la Fiorentina, equipo que luce muy por debajo del cuadro turinés para este partido:



8 victorias para Juventus

1 empate

1 victoria para Fiorentina



Bundesliga

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

El partido entre Leipzig y Bayern Múnich es un duelo joven, debido a que el cuadro local solo lleva tres temporadas en la Bundesliga, por lo que el historial de juegos entre sí solo marca ocho encuentros, juntando dos en Copa de la Liga.



Leipzig marcha con puntaje perfecto y es el líder de la Bundesliga, este factor le da mucho mérito para enfrentar al poderoso cuadro bávaro. BETPLAY tendrá con favorito al Bayern con un 1.84 en las apuestas, no muy lejos estará el cuadro local con 3.60, y el empate tendrá un 4.10.



Los seis encuentros que han tenido estos dos equipos en Bundesliga favorecen ampliamente al Bayern Múnich, equipo que ha sido superior sobre el Leipzig y esto queda demostrado en el saldo del historial reciente:

4 victorias para Bayern Múnich

1 empate

1 victoria para Leipzig



Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund tendrá un partido de alto calibre contra el Leverkusen, un duelo entre dos equipos que marchan en la parte alta de la tabla y también dos candidatos a pelear por la Bundesliga esta temporada.



BETPLAY mantendrá al Borussia Dortmund como favorito para ganar este compromiso con un 1.75 en las apuestas, el Leverkusen mantendrá el 4.10, y el empate tendrá un 4.00.



El historial reciente tiene a Borussia Dortmund como favorito para este partido, los resultados de dicho equipo lo dejan un escalón por encima de su inmediato rival. Los últimos diez juegos en Bundesliga entre ambos dejan el siguiente saldo:



6 victorias para Dortmund

2 empates

2 victorias para Leverkusen