Apuestas futbolísticas mejores partidos de la semana

Martes 17 de diciembre

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig

​

Por la jornada 16 de la Bundesliga, Borussia Dortmund y RB Leipzig jugarán una final anticipada, tercero contra primero respectivamente pondrán a prueba su intención de ser campeones en Alemania.



Este partido tendrá valores en las apuestas bastante equilibrados para BETPLAY. Borussia Dortmund tendrá un 2.25 de pago, mientras que Leipzig mantendrá un 3.20.



Para determinar un favorito para este compromiso, hay que tener en cuenta que ambos clubes solo han jugado seis partidos en su historia, por lo que un historial amplio no existe. Sin embargo, el saldo está de la siguiente forma:



3 victorias para Borussia Dortmund

1 empate

2 victorias para RB Leipzig



Flamengo vs. Al-Hilal

​

El flamante campeón de la Copa Libertadores hará su debut en la Copa Mundial de Clubes de la Fifa contra el Al-Hilal de Arabia Saudita. El ganador de este duelo enfrentará en la gran final al Liverpool o al Monterrey mexicano.



Este duelo tendrá los siguientes valores en las apuestas para BETPLAY: 1.42 si Flamengo gana el partido, 8.00 si Al-Hilal da la sorpresa, y 4.55 si se da el empate luego de los 90 minutos.



Luego de coronarse campeón de la Copa Libertadores frente a River Plate, Flamengo espera reafirmar su exitoso año con una victoria en la semifinal del Mundial de Clubes. El cuadro de Río de Janeiro únicamente perdió 7 partidos oficiales por Copa Libertadores y Brasileirao en el presente año, además, en el segundo semestre del 2019 mantuvo una racha de victorias imponente que lo ponen como superior por nivel de jugadores y presente frente a su inmediato rival.





Miércoles 18 de diciembre

Liga de España

Barcelona vs. Real Madrid

​

Luego de que el clásico se postergara por motivos extrafutbolísticos, el mejor duelo del fútbol español llega para dar un nuevo episodio a una rivalidad histórica entre dos de los clubes más grandes del mundo, Barcelona y Real Madrid.



Las apuestas en BETPLAY se repartirán de la siguiente forma: 1.70 si gana Barcelona en condición de local, 3.20 si hay empate en los 90, y 4.55 si Real Madrid consigue la victoria en el Camp Nou.



El derbi llega en un momento de igualdad en la tabla de posiciones de la Liga de España, Barcelona y Real Madrid parten con 35 puntos con una diferencia de gol de +23 y +21 respectivamente.



Por otro lado, este duelo promete bastante paridad en lo futbolístico, ya que ambos clubes marchan bien y de a poco han estabilizado su regular inicio de temporada. Al ser el último clásico del año, daremos un repaso a los resultados de los clásicos por Liga entre Barcelona y Real Madrid en esta década:



19 partidos desde el 2010 por Liga:

11 victorias para Barcelona

4 empates

4 victorias para Real Madrid



Sin duda alguna, Barcelona ha sido superior al Real Madrid en Liga en la presente década, además, de local, el cuadro blaugrana solo perdió en dos ocasiones frente a su clásico rival, por lo que esto invita a pensar que los catalanes tienen un fortín en el estadio Camp Nou.



Por otro lado, un dato no menor es que Barcelona no pierde contra Real Madrid por Liga hace seis compromisos, lo cual indica que los catalanes han tenido un mejor presente en el torneo local.



Serie A de Italia

Sampdoria vs. Juventus

​

Juventus podrá convertirse en líder de la Serie A nuevamente si logra un buen resultado en su visita a la Sampdoria por la fecha 17 del torneo local italiano. La Vecchia Signora comparte el liderato con el Inter de Milán que viene de empatar dos juegos de forma consecutiva.



Este duelo tendrá a la Juventus como el favorito en las apuestas para BETPLAY con un 1.52 de pago por monto invertido. Por otro lado, la Sampdoria mantendrá un 6.10 y el empate un 4.40.



El historial reciente claramente favorece a la Juventus, por lo que apostar por el cuadro de Turín será lo más cercano a hacer teniendo en cuenta el rival que tiene al frente.



Últimos diez partidos por Serie A:



7 victorias para Juventus

1 empates

2 victorias para Sampdoria



Monterrey vs. Liverpool

​

El mejor equipo del mundo tendrá que jugar la semifinal del Mundial de Clubes contra el Monterrey de México. Este compromiso tendrá varios condimentos especiales, ya que el cuadro inglés no ha podido ganar dicho campeonato, ya que la única vez que jugó en este formato, perdió contra Sao Paulo de Brasil en el 2005.



La balanza en las apuestas está claramente desequilibrada, ya que el Liverpool es el gran favorito a llevarse el torneo. El cuadro mexicano tendrá un 10.50 de pago por monto invertido, mientras que los de Anfield tendrán un 1.25 si logran la victoria.



La labor de Jürgen Klopp en este Mundial de Clubes es conseguir el primer título de Mundial de Clubes en la historia del Liverpool, ya que en la Copa Intercontinental de 1981 perdió la final contra Flamengo, en 1984 perdió contra Independiente de Avellaneda, y en 2005 perdió contra Sao Paulo.



Por otro lado, Liverpool es el gran favorito y la posibilidad de ganar este torneo son muy altas, ya sea por sus jugadores, nivel futbolístico y presente deportivo.