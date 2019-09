Apuestas futbolísticas lunes 23 a viernes 27 de septiembre

El fútbol no para, y a pesar de que no hay fecha de Champions League, las cinco grandes ligas de Europa no se detienen y habrá partidos interesantes. Por otro lado, las semifinales de la Copa Colombia arrancan su camino con todas sus emociones, además la Copa Suramericana entra en la definición de los dos finalistas.

Liga de España

FC Barcelona vs. Villareal

Luego de tener uno de los peores arranques en su historia, Barcelona tendrá que jugar de local contra Villarreal en el Camp Nou. Dos victorias, un empate y dos derrotas contra dos clubes recién ascendidos marcan una crisis en el cuadro catalán.



Para este partido, Barcelona, a pesar de su mal momento tendrá el favoritismo para la casa de apuestas BETPLAY, con un 1.28 de pago al apostador. Por otro lado, si Villarreal gana el pago será de 9.00, y el empate mantendrá un 6.25.



Este compromiso contará con el claro favoritismo del Barcelona, debido a que en el historial reciente de enfrentamientos entre sí, el cuadro culé supera a su rival. Para esto, se tendrán en cuenta los últimos 10 juegos por Liga de España.



7 victorias para Barcelona

3 empates



Cabe resaltar que Barcelona no pierde contra el Villarreal hace 20 partidos, lo que marca una tendencia para este duelo en Liga de España.



Mallorca vs. Atlético de Madrid

Luego de tener un arranque arrollador, Atlético de Madrid ha logrado un punto de seis posibles en sus dos últimos partidos, lo cual sacó al cuadro colchonero del liderato de la tabla de la Liga de España.



Las apuestas para este partido las tendrá BETPLAY con un 6.25 por la victoria del Mallorca, 3.50 por el empate, y 1.65 si gana el Atlético de Madrid.



Este duelo se volverá a jugar luego de seis temporadas que pasó el cuadro local en la Segunda División del fútbol español. Sin embargo, en esta década se han jugado 7 duelos entre ambos equipos dejando el siguiente saldo:



2 victorias de Mallorca

2 victorias de Atlético

3 empates



Real Madrid vs. Osasuna

Otro de los grandes de la Liga de España no ha encontrado su mejor arranque de Liga, el Real Madrid busca una victoria de local frente al recién ascendido, Osasuna.



Este partido contará con el favoritismo marcado del Real Madrid con un 1.28 de pago de apuestas. Osasuna tendrá un 9.50, y el empate un 5.80, todo esto con el pronóstico de BETPLAY.



El duelo entre Real Madrid y Osasuna no se juega desde la temporada 2016/17, debido a que el cuadro visitante ha descendido dos veces en esta década. Sin embargo, han sido 11 juegos entre ambos equipos que han estado marcados por la superioridad de la casa blanca.



8 victorias del Real Madrid

1 victoria de Osasuna

2 empates







Serie A de Italia

AS Roma vs. Atalanta

Un partido bastante interesante presentará la Liga de Italia en la fecha de mitad de semana. Atalanta visitará a la Roma en un duelo que espera salir de dos partidos complicados por Champions League y Serie A.



Para este compromiso, BETPLAY mantendrá bastante igualdad en los pagos por apuestas, 2.05 para la Roma, 3.40 para Atalanta y 3.70 por el empate en dicho partido.



El historial de enfrentamientos entre ambos equipos deja bastante igualdad y muchos empates en los últimos diez partidos que han jugado entre sí en la Serie A de Italia.



2 victorias para Roma

5 empates

3 victorias para Atalanta



Inter de Milán vs. Lazio

Tras ganar el clásico de Milán, el Inter continúa con paso perfecto en la Serie A y su fútbol ilusiona a los aficionados para destronar a la Juventus en la presente temporada.



Para BETPLAY, este partido estará parejo en las apuestas, debido a que Inter mantendrá un 2.00 de pago, 3.60 por el empate, y 3.50 si gana la Lazio.





En temas de historial reciente, Inter de Milán mantiene una ligera ventaja sobre la Lazio para este partido con mejores resultados en sus últimos diez compromisos por la Liga de Italia.

2 empates

5 victorias para Inter

3 victorias para Lazio





Copa Suramericana

Independiente del Valle vs Corinthians

La sorpresa para la final de la Copa Suramericana puede darse gracias al equipo ecuatoriano, el cual tiene una ventaja de dos goles de visitante conseguidos en el duelo de ida en Sao Paulo frente al poderoso Corinthians.



Para este duelo, BETPLAY, a pesar del resultado, mantendrá mucha igualdad en las apuestas. 2.75 por una victoria de Independiente, 3.00 por el empate, y 2.50 por una victoria de Corinthians.



Para hablar de temas de historial de Independiente del Valle contra equipos de Brasil, dicho equipo mantiene su invicto en casa, lo cual permite ilusionar a su hinchada con la hazaña en Copa Suramericana:



5 partidos contra equipos brasileros, dos victorias en casa, dos derrotas de visita, y una victoria de visitante.



Atlético Mineiro vs. Colón

A pesar de perder en el duelo de ida en Argentina, Atlético Mineiro tiene la ventaja de contar con un gol de visitante y jugar frente a su hinchada para conseguir la clasificación a la final de la Copa Suramericana.



Este enfrentamiento mantiene al cuadro brasileño con favoritismo en las apuestas para BETPLAY. Un 1.80 por la victoria de Mineiro, 3.15 por el empate, y 4.50 si vence Colón.



26 han sido los compromisos de Atlético Mineiro contra equipos argentinos, 13 han sido las victorias para el cuadro brasileño, 6 veces ha empatado y 7 derrotas han marcado estos enfrentamientos.