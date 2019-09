Apuestas futbolísticas fin de fecha Fifa.

La fecha Fifa llega a su fin con algunos partidos de buen nivel, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, son los protagonistas de buenos compromisos esta semana. Por otro lado, la Copa Colombia define los cuatro equipos que estarán en las semifinales y lucharán por un puesto en la gran final.

Colombia vs. Venezuela

La competencia en los partidos entre Colombia y Venezuela ha venido creciendo en los últimos años, ambas selecciones han mejorado en su nivel, por esto, estos compromisos cada vez son más atractivos al ojo del hincha.



Sin ninguna falta, BETPLAY trae los pronósticos y valores en las apuestas de este compromiso: Si Colombia logra la victoria, el apostador recibirá 1.52 el monto invertido, mientras que si Venezuela gana, el valor será de 7.40, y el empate mantendrá un 3.90.



Para tener claridad en el historial reciente de compromisos en ambas selecciones, se van a tener en cuenta los partidos en la presente década de cada competencia en la que se han enfrentado:



Colombia 1-1 Venezuela (eliminatorias a Brasil 2014)

Venezuela 1-0 Colombia (eliminatorias a Brasil 2014)

Colombia 2-0 Venezuela (eliminatorias a Rusia 2018)

Venezuela 0-0 Colombia (eliminatorias a Rusia 2018)

Venezuela 1-2 Colombia (amistoso internacional 2018)

Venezuela 0-2 Colombia (amistoso internacional 2010)

Colombia 0-1 Venezuela (Copa América Chile 2015)



Han sido siete partidos entre sí en esta década, de los cuales Colombia ha ganado en tres ocasiones, ha perdido dos encuentros y se han dado dos empates.



Estados Unidos vs. Uruguay

El duelo entre la selección estadounidense y los charrúas se ha jugado muy pocas veces en la historia, de hecho el último partido entre ambos equipos se jugó en el año 2002.



Para BETPLAY, este partido será parejo, debido a que los montos en las apuestas están repartidos de la siguiente forma: 3.90 si Estados Unidos vence, 3.30 por el empate, y 2.00 si Uruguay consigue la victoria.



En el historial de enfrentamientos, Estados Unidos parte con una ligera ventaja, ya que de los cuatro partidos amistosos y uno por Copa América del año 1993, ha ganado en dos ocasiones, ha perdido un duelo y ha empatado dos veces, por lo que el historial respalda a los estadounidenses.



No obstante, Uruguay es una de las selecciones con mejores jugadores durante los últimos años, su gran nivel de competencia supera lo que puede mostrar Estados Unidos con sus futbolistas hoy en día.



Argentina vs. México

Uno de los duelos más atractivos de esta jornada será el de Argentina contra México. Este partido contará con el reencuentro de Gerardo Martino con algunos de los jugadores que dirigió en su pasada experiencia en la selección Albiceleste.



BETPLAY tendrá en su pronóstico un partido pareja, por esto, tendrá los siguientes valores en las apuestas: 2.30 si Argentina logra la victoria, 3.20 por el empate, 3.20 si ganan los mexicanos.



En la última década, Argentina y México se han enfrentado en cuatro ocasiones, tres de ellas han dejado victorias para la Albiceleste con resultados contundentes. Cabe resaltar que en el Mundial de Sudáfrica, los argentinos eliminaron a México con un resultado de 3-1 a favor. Por otro lado, los mexicanos lograron sacar un empate en el 2015 en un amistoso internacional.



Brasil vs. Perú

El duelo entre Brasil y Perú tendrá un sabor especial, debido a que los dirigidos por Ricardo Gareca vienen de perder la final de la Copa América contra la Canarinha, además también cayeron goleados en la fase de grupos del mismo torneo.



El gran favorito a llevarse este partido es Brasil, por esto, BETPLAY tiene los siguientes valores: 1.40 si ganan los dirigidos por Tite, 4.60 si se da un empate, y un 8.50 si Perú logra conseguir una victoria.



En la última década han sido varios los duelos entre Brasil y Perú, por esto se traerán los partidos de competencias oficiales entre ambos equipos:



Perú 0-2 Brasil (eliminatorias Rusia 2018)

Brasil 3-0 Perú (eliminatorias Rusia 2018)

Brasil 2-1 Perú (Copa América Chile 2015)

Brasil 0-1 Perú (Copa América Centenario 2016)

Perú 0-5 Brasil (Copa América Brasil 2019)

Brasil 3-1 Perú (final Copa América Brasil 2019)



Han sido seis enfrentamientos en la última década entre ambas selecciones, Brasil se ha impuesto en cinco oportunidades con marcadores aplastantes, uno de ellos fue por el título de la Copa América del presente año. También cabe resaltar que Perú le pudo ganar a la Canarinha en la Copa América Centenario en el 2016.











