Apuestas futbolísticas del 26 al 30 de agosto

La Copa Libertadores entra en la definición de los primeros semifinalistas, la Copa Colombia empieza su camino en cuartos de final, y además, La Equidad se juega el paso histórico a semifinales de la Copa Suramericana.

Copa Libertadores

Palmeiras vs. Gremio

El partido de vuelta entre Palmeiras y Gremio promete tener muchas emociones, ya que el cuadro dirigido por Luiz Felipe Scolari tiene la ventaja de un gol de visitante y la remontada del equipo de Portoalegre parece complicada.



Para este compromiso, BETPLAY tiene como gran favorito en las apuestas al Palmeiras con un 1.90 de pago. Por otro lado, si Gremio logra la hazaña, el apostador se llevará 4 veces el monto invertido. Por su parte, el empate tendrá un 4.60.



El historial reciente de ambos equipos no miente, Palmeiras viene siendo claro dominador de los partidos contra Gremio:



4 victorias para Palmeiras

1 empate

Además, los resultados de Palmeiras como local en los últimos cinco partidos entre sí, certifican el favoritismo de dicho club con cinco juegos ganados de forma consecutiva.



Boca Juniors vs. LDU Quito

​

Con el resultado en Quito, Boca Juniors prácticamente cerró su clasificación a semifinales de Copa Libertadores. El equipo Xeneize ganó 0-3 y este resultado sentencia una llave muy dispareja.



Para este compromiso, BETPLAY marca lo siguiente: una victoria de Boca Juniors entrega un pago de 1.45, mientras que si Liga de Quito vence, el apostador se llevará 6 veces lo invertido. El empate dejará un 4.60.



En temas de historial entre ambos equipos hay que remontarse a la Copa Suramericana de 2008, cuando Boca Juniors aplastó a Liga de Quito en los octavos de final por un marcador global de 5-1.



Boca Juniors ha jugado 21 veces contra clubes de Ecuador, en los cuales ha obtenido únicamente 3 derrotas, lo cual demuestra lo fuerte del cuadro xeneize contra equipos del mencionado país. Además, 13 victorias y 3 empates certifican el poderío del cuadro argentino.



Internacional vs. Flamengo

​

El duelo de ida en el estadio Maracaná fue para Flamengo, un 2-0 que se plantea como un buen resultado, pero en el fútbol muchas remontadas históricas han dicho presente.



Este compromiso tendrá los siguientes valores para BETPLAY: si gana Flamengo, el pago será de 3.40 por lo apostado. Si Internacional gana, el apostador recibirá 2.05 veces lo que invirtió.



Inter de Portoalegre tiene con qué ilusionarse para ganar este compromiso y lograr la clasificación a las semifinales. Los últimos partido en casa para Internacional frente a Flamengo han dejado lo siguiente:



4 victorias para Internacional

1 victoria para Flamengo

Además, los cinco últimos duelos entre ambos equipos dejan con una ligera ventaja a Internacional para este compromiso:

3 victorias para Internacional

2 victorias para Flamengo



Así están las cuotas de los partidos aquí mencionados en Betplay.