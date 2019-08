Apuestas deportivas sábado 17 y domingo 18 de agosto

De a poco sigue comenzando las emociones de las cinco grandes ligas de Europa y también el fútbol colombiano empieza a definir a los ocho clasificados a las finales. A continuación, se darán a conocer los pronósticos de los mejores partidos del fin de semana.

Liga colombiana

Millonarios vs. La Equidad

​

En un duelo de realidades diferentes, Millonarios recibe a La Equidad en el estadio El Campín. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga II-2019.

​

Para dicho enfrentamiento, BETPLAY tiene los siguientes valores para cada apuesta: 1.70 para una victoria de Millonarios, 5.50 para La Equidad y en caso de apostar por el empate, el monto de la apuesta se verá multiplicado por 3.40.



Este compromiso mantiene una paridad importante en los últimos cinco duelos en El Campín. Ambos equipos se han mantenido muy equilibrados y la diferencia no ha sido mucha.



2 victoria para Millonarios

2 victorias para Equidad

1 empate

​

Si se tiene en cuenta el saldo de ambos equipos sus últimos cinco compromisos, Millonarios tiene una ventaja muy corta para este partido.

2 victorias para Millonarios



2 empates

1 victoria para Equidad

​

Cabe resaltar que, para este compromiso, Millonarios arranca en la parte alta de la tabla y Equidad está hundido en las últimas posiciones.



América de Cali vs. Rionegro Águilas



A pesar de la dura derrota 4-1 frente al Medellín, América de Cali está en la parte alta de la tabla de posiciones y recibe a Rionegro, equipo que necesita los tres puntos para huir del descenso.



Para este enfrentamiento, BETPLAY tendrá un 1.67 de pago por el monto de la apuesta a favor del América, mientras que para Rionegro mantiene un 6.25. Por otro lado, el empate entrega un 3.20.



Desde el ascenso de América de Cali a la Primera División del fútbol colombiano, Rionegro y el cuadro escarlata se han enfrentado en cinco ocasiones, y el saldo de estos juegos ha dado los siguientes resultados:



3 victorias para América

1 empate

1 victoria para Rionegro

​

Estos resultados muestran que el América es favorito para quedarse con el resultado positivo en este encuentro.



Deportes Tolima vs. Once Caldas

​

El duelo entre Tolima y Once Caldas se planta como uno de los más atractivos de la sexta fecha de la Liga II-2019.



BETPLAY tendrá los siguientes números para las apuestas de este compromiso: 1.90 por una victoria del Tolima, 4.50 para el Once Caldas y 3.05 para el empate.



Sin duda alguna, el Deportes Tolima tiene los pergaminos para llevarse el resultado a favor de este compromiso. Los últimos cinco juegos en el Manuel Murillo Toro lo certifican:



4 victoria para Tolima

1 victoria para Once Caldas



Junior vs. Santa Fe

​

Uno de los partidos más interesantes de la fecha 6 será el duelo entre el cuadro tiburón y el cardenal. El bicampeón recibe a un Santa Fe muy golpeado y lleno de necesidades de victorias.



Para este interesante compromiso, BETPLAY deja como favorito al Junior, con un pago de 1.90 veces el monto de la apuesta. Por otro lado, Santa Fe tendrá un 4.60 si consigue una victoria. El empate mantiene un 3.05.



Este compromiso tiene historia reciente de eliminación en torneo internacional. Junior eliminó a Santa Fe en la Copa Suramericana de 2018 con un marcador global de 3-0 a favor del tiburón.



Con respecto a los últimos cinco compromisos por Liga, el cuadro cardenal tiene la ventaja. Sin embargo, la actualidad de ambos equipos puede definir el resultado de este compromiso:



3 empates

2 victorias para Santa Fe

Por otro lado, los cinco últimos partidos del Junior en el Metropolitano han dejado un saldo positivo para los dirigidos por Julio Comesaña:



3 victorias para Junior

1 empate

1 victoria para Santa Fe



Atlético Nacional vs. Unión Magdalena



El cuadro verdolaga recibe la visita del ciclón bananero en un partido que se plantea desequilibrado, debido a que Nacional es fuerte en casa y el Unión Magdalena no suele ser un buen visitante.



El último compromiso entre ambos equipos fue en el presente año en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. En dicho encuentro, el ciclón bananero le ganó 1-0 a Nacional.



Para este compromiso, BETPLAY pone como favorito a Nacional, dándole un 1.60 por el monto de la apuesta. Por otro lado, el Unión tiene un 6.25 y el empate un 3.60.



Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

​

El encuentro entre caleños y antioqueños dejará ver uno de los mejores partidos de la jornada. Dos goleadores argentinos se enfrentarán, Juan Ignacio Dinenno y Germán Cano.



Este compromiso mantiene paridad para BETPLAY, si se apuesta por el cuadro azucarero, el apostador recibirá un 2.15 sobre el monto aplicado. Por otro lado, el Medellín tendrá un 3.35 y el empate un 3.25.



Para dejar claridad sobre los últimos resultados entre ambos equipos en la ciudad de Cali, cabe resaltar que siempre ha existido ganador y esto invita a descartar el empate:



3 victoria para Cali

2 victoria para Medellín

​

Por otro lado, los últimos cinco partidos por Liga entre ambos equipos dejan al Deportivo Cali con un saldo negativo:



1 empate

1 victoria para Cali

3 victorias para Medellín







Premier League

Manchester City vs. Tottenham

​

Sin duda alguna este compromiso es uno de los más atractivos de la jornada en la Premier League y el fútbol mundial. El actual campeón en Inglaterra recibe al finalista de la pasada Champions League.



Este compromiso también estará en BETPLAY. La casa de apuestas deja ver el favoritismo del Manchester City con un 1.36 de pago por el monto de la apuesta. Mientras que el Tottenham tiene un 9.0 si consigue la victoria. El empate mantiene un 5.6.



El más reciente resultado entre ambos equipos fue la eliminación del City a manos del Tottenham en la Champions League con un resultado global de 4-4 con ventaja de los Spurs por gol visitante.



Si tomamos la referencia de la Premier League, el Manchester City viene sin perder contra el Tottenham hace cinco encuentros, tanto de local como de visitante:



4 victorias para Manchester City

1 empate

Por otro lado, los duelos de local del conjunto dirigido por Pep Guardiola han dejado superioridad clara de los citizens sobre el Tottenham:



3 victorias para Manchester City

1 empate

1 victoria del Tottenham



Southampton vs. Liverpool

​

El actual campeón de la Champions League visita a un equipo que no le gana hace seis partidos en la Premier League. El Liverpool parte como favorito para quedarse con la victoria en este compromiso.



El favoritismo del Liverpool está marcado, por esto, BETPLAY entrega un 1.43 a la victoria del cuadro de Anfield. Por otro lado, el Southampton recibe un 8.0 en el monto de la apuesta, y el empate da un 5.0.



Los últimos resultados de este partido en la Premier League muestran a un Liverpool que ha arrasado con el Southampton tanto de local como de visitante.



4 victorias para Liverpool

1 empate



Teniendo en cuenta los juegos de local del Southampton, el Liverpool sigue siendo superior, aunque no con la misma claridad:



3 victorias de Liverpool

1 empate

1 victoria de Southampton



Chelsea vs. Leicester City



La segunda fecha de la Premier League tendrá un duelo atractivo que enfrentará a un golpeado Chelsea, equipo que viene de caer derrotado 4-0 frente al Manchester United.



Para dicho compromiso, BETPLAY tiene un 1.73 si el Chelsea gana. Mientras que si el Leicester City saca un buen resultado, el apostador recibirá un 5.32 del monto de su apuesta. Por otro lado, el empate tiene un 3.85.



Este compromiso se plantea parejo en los últimos resultados que han sacado ambos equipos en la Premier League:



1 victoria para Leicester City

2 empates

2 victorias para el Chelsea



Con respecto a los juegos de local del Chelsea, los resultados siguen siendo parejos, sin embargo, por muy poco el favorecido ese el cuadro londinense:



2 victorias para Chelsea

2 empates

1 victoria para Leicester City







Liga de España

Celta de Vigo vs. Real Madrid

​

El inicio de la Liga de España marca el arranque de una nueva era de Zinedine Zidane al mando del Real Madrid. La pasada temporada fue muy mala para la casa blanca, sin embargo, un equipo de esa calidad tiene con que volver a pelear por el campeonato.

Como es costumbre, BETPLAY dispone del siguiente monto de apuestas: 4.70 si el Celta logra la victoria, 1.62 si el Real Madrid empieza la Liga ganando, y un 4.40 por el empate.





El Real Madrid viene de malos resultados en su pretemporada, sin embargo, la Liga de España apenas empieza y hay que ver el desempeño del club en los primeros partidos. Por otro lado, los últimos cinco duelos entre ambos equipos dejan el siguiente saldo:



4 victorias para Real Madrid

1 empate

​

Cabe resaltar que la casa blanca no pierde hace 10 partidos contra el Celta de Vigo. Esto invita a pensar que el Real Madrid tiene la ventaja en nivel de jugadores e historial. De igual forma, los cinco últimos juegos de visitante contra el Celta de Vigo dan más claridad para apostar por el equipo madrileño.



4 victorias para Real Madrid

1 empate



Atlético de Madrid vs. Getafe



El Atlético de Madrid, lleno de nuevos jugadores y un nuevo proceso, recibe la visita de Getafe, equipo que parte muy por debajo del cuadro colchonero para este compromiso. Los dirigidos por Diego Simeone no pierden con su inmediato rival hace 13 partidos y esto marca una tendencia.



Esta clara diferencia queda evidenciada en los montos que da BETPLAY para este partido. Una victoria del Getafe paga 8 veces lo apostado, mientras que si el Atlético de Madrid da 1.44. Por otro lado, el empate deja un 4.30.



La superioridad del Atlético de Madrid queda marcada en los últimos cinco duelos por Liga de España, en los cuales los colchoneros los han ganados todos. De igual forma se puede apreciar en los duelos en condición de local.





Brasileirao

Gremio vs. Palmeiras

​

Uno de los mejores partidos de la jornada en el Brasileirao tendrá a Gremio recibiendo la visita de Palmeiras, equipo que lleva siete partidos consecutivos sin perder frente al cuadro local.



Dicho compromiso tendrá mucho equilibrio para BETPLAY. Una victoria de Gremio entrega un 2.85 al monto apostado, de igual forma, Palmeiras tendrá un 2.38. Mientras que el empate tendrá un 3.05.



Como ya se había mencionado, Gremio lleva siete juegos consecutivos sin ganarle a Palmeiras. Por esto, se tomará en cuenta los últimos cinco juegos de local de dicho club:



2 victorias para Palmeiras

2 empates

1 victoria para Gremio



De igual forma cabe analizar que Palmeiras ha pasado por encima de Gremio en sus últimos cinco juegos en el Brasileirao:



4 victorias para Palmeiras

1 empate





Así están las cuotas de los partidos aquí mencionados en Betplay.