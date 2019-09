Apuestas deportivas para Liga Águila Miércoles 4 de septiembre 2019

Unión Magdalena vs. Millonarios

El complemento de la fecha siete de la Liga II-2019 enfrentará a Millonarios contra Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



A millonarios le cuesta obtener victorias cuando visita equipos en ciudades con temperaturas muy calientes, debido a que las condiciones son diferentes y esto genera que el cuadro embajador pase dificultades en estos partidos.



BETPLAY tendrá los siguientes valores para este partido entre ambos equipos: Unión mantendrá un 2.80 si logra una victorias, el empate dejará un 3.10, y el si Millonarios gana y se vuelve el líder en Colombia tendrá un 2.60.



El historial reciente entre ambos equipos data de los cuadrangulares del primer semestre del fútbol colombiano. Cabe recordar que el ciclón bananero ascendió este año y por esto no hay muchos juegos recientes.



Unión Magdalena vs. Millonarios (cuadrangular A) 1-1

Millonarios vs Unión Magdalena (cuadrangular A) 1-0

Millonarios vs. Unión Magdalena (séptima fecha) 4-0



El conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto no ha perdido contra Unión desde que logró el ascenso para jugar la presente Liga.



Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo

​

El partido entre Huila y Cúcuta será clave en el camino por evadir el descenso para el conjunto de Neiva. Cúcuta está en el grupo de los ocho y una victoria los treparía en la parte alta de la tabla.



Para este partido no habrá un favorito marcado, sin embargo, futbolísticamente, Cúcuta marcha mejor y un resultado positivo dejaría muy mal parado al Huila.



BETPLAY manejará los siguientes valores en las apuestas para este compromiso: 2.88 por una victoria del Huila, 3.15 por el empate, y 2.50 si Cúcuta logra ganar.



La Equidad vs. Deportivo Pasto

​

El cuadro asegurador no vive un buen presente en la Liga II-2019, es último en la tabla y su técnico no seguirá al mando del equipo para lo que resta de campeonato. Por su parte, Deportivo Pasto está cerca de los ocho y lucha por sumar de a tres para mantenerse cerca.



BETPLAY mantendrá los siguientes valores para este compromiso: 2.25 para una victoria de LA Equidad, 3.10 el empate, y 3.35 si el Deportivo Pasto gana de visitante.



El historial reciente de este partido dejará claridad de quien puede conseguir los puntos en este partido. Los cinco últimos partidos de La Equidad en casa han dejado el siguiente saldo:



3 victorias para Equidad

1 empate

1 victoria para Pasto

Por otro lado, los cinco últimos duelos entre ambos equipos en la Liga han dejado los siguientes resultados:

3 empates

2 victorias para Equidad









Encuentre aquí las cuotas para los encuentros mencionados: