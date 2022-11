Antes de pedalear en la ruta experimente las bicicletas todo terreno

Uno de los deportes que más satisfacciones le ha dado al país en toda su historia es el ciclismo. Ya sea en Francia, España o Italia, en ruta o en pista, nuestros “escarabajos” siempre se han lucido subiendo al podio de las más importantes competencias del planeta.



Lo que no muchos saben es que Santiago Botero, María Luisa Calle o Egan Bernal, por mencionar algunos, comenzaron sus carreras deportivas sentados en el sillín de bicicletas de montaña o MTB.



Lo interesante de este tipo de bicicletas es que están disponibles para cualquier persona que quiera comenzar a hacer del ciclismo su actividad física rutinaria y favorita. Desde niños hasta adultos, todos pueden disfrutar del placer de un paseo mientras pedalean sus bicis de montaña.



Heiver Barrera, director de la unidad de ciclismo de GW, explica que las bicicletas MTB están vinculadas, por tradición, a las jornadas deportivas de esparcimiento de familias y grupos de amigos.



“Eso es algo que solo las bicicletas de montaña pueden conseguir gracias a sus características. En GW tenemos modelos tanto para principiantes que únicamente quieren salir los domingos a la ciclovía como para profesionales de alto rendimiento, todos, a precios asequibles”, dice Barrera.

Foto: GW Bicicletas

Para todos los terrenos y usos

La fiebre del ciclismo en Colombia, incluso en época de Copa Mundo como la que estamos viviendo, no disminuye. Y si a eso se suman iniciativas gubernamentales que incluyen la construcción de ciclorrutas en varios municipios del país, es normal que la compra de bicicletas para transportarse, trabajar y ejercitarse siga en aumento.



Por eso, los consumidores necesitan saber cuáles son las principales diferencias entre las bicicletas destinadas a las diferentes prácticas deportivas más reconocidas y que no se equivoquen en su elección:



· Bicicletas BMX: las bicicletas son más pequeñas, con rines número 20. Como esta modalidad ciclística se lleva a cabo en pistas cortas con obstáculos, es frecuente que la practiquen niños de entre 8 y 12 años, y adultos no muy altos.



· Bicicletas Ruta: las bicicletas están diseñadas para carretera y recorrer largas distancias, por lo que son más livianas y rápidas.



· Bicicletas todo terreno: las bicicletas se encuentran en modelos que van desde rin 20 hasta rin 29, lo que las hace ideales para personas de todas las edades, desde los 8 años hasta mayores, y estaturas.



“Las bicicletas MTB no tienen características tan específicas como las dedicadas a ruta o BMX, sino que pueden usarse para casi cualquier tipo de actividad, ya sea recreativa, turística o profesional. Por eso, son ideales para personas que están comenzando a practicar el ciclismo”, explica Heiver Barrera.



Su uso es muy amplio y no se requiere de una gran experiencia para aprovechar todas sus bondades. Eso las hace comunes en ciudades, municipios con terrenos destapados y como parte de un buen familiar o de amigos para recorrer todo tipo de senderos, desde escarpados y lentos hasta rápidos y poco exigentes.



“GW les acercó estas bicicletas a los colombianos con buenos precios y las masificó. Por eso, no es extraño que nuestros mercados con mayor número de consumidores sean Bogotá, Cundinamarca, Medellín y Cali, y que las usen trabajadores, deportistas novatos o profesionales, estudiantes o cualquiera que quiera cuidar su salud. Puedo decir que, hoy, nuestras ventas se dividen en bicicletas de montaña (70%) y ruta (30%)”, afirma el director de la unidad de ciclismo.

No sufra su bicicleta. Disfrútela

A la hora de comprar una bicicleta de montaña se deben tener en cuenta varios aspectos. El primero es el respaldo de la marca y la garantía que les brinde a los compradores. Luego, hay que considerar el presupuesto que se va a invertir. Tercero, definir para qué se quiere la bicicleta (salidas esporádicas, vehículo laboral, recreación, actividades de fin de semana con familia y amigos, o ejercicio).



“Es necesario que las personas, sobre todos las que quieren tener una bicicleta MTB por primera vez, consideren estos aspectos y sean claros para que los asesores de las tiendas puedan guiarlos al mejor producto. De eso depende que el consumidor final quede a gusto con la compra”, afirma Barrera.



El director de GW agrega que “lo más importante al momento de comprar y usar una bicicleta de montaña es disfrutar, no sufrir. La recomendación es que la persona, sobre todo si es principiante, vaya poco a poco, que haga salidas cortas y no tan exigentes al comienzo, y que no se extralimite para que no termine odiando el ciclismo y lo deje de lado del todo. Como dije, el objetivo es disfrutar de la bicicleta, de los paisajes, de la compañía y de la pedaleada”.



Además del amplio portafolio de bicicletas de montaña que ofrece en Colombia, GW tiene en el mercado los accesorios de ciclismo, los componentes para la bicicleta y las indumentarias para todas las edades que les permiten a los colombianos realizar la práctica de este deporte con total seguridad.