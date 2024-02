Se define todo: así se jugará la última fecha del Preolímpico 2024

Este sábado, se definirán los cupos de Conmebol para los Juegos Olímpicos cuando se realice la última fecha del Torneo Preolímpico 2024 que se desarrolla en Venezuela.



La fase final ha tenido grandes emociones y es por ello que las cuatro selecciones clasificadas a este cuadrangular: Brasil, Argentina, Venezuela y Paraguay, todas tienen posibilidades de clasificar a París 2024.



Para esta tercera fecha jugarán Brasil y Argentina en un duelo de alta tensión mientras que Paraguay y Venezuela se medirán en un partido que también se juega el cupo.

Pues bien, se esperaba que Conmebol pusiera los dos juegos al tiempo ya que se disputan el pase a los Olímpicos, pero se ha decidido que el duelo entre brasileños y argentinos se juegue primero.



Al parecer no se ha encontrado otro escenario y por ello se jugará Brasil vs. Argentina a las 4:30 en el estadio Brígido Iriarte mientras que Venezuela vs. Paraguay comenzará a las 7:30 p.m. en el mismo escenario.



Cabe señalar que únicamente los dos primeros de la fase final podrán jugar el torneo masculino de fútbol en París 2024 donde jugarán 16 selecciones de todo el mundo.



Brasil vs. Argentina

Hora: 4:30 p.m.

Estadio Brígido Iriarte

TV: Directv 610



Argentina vs. Paraguay

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Brígido Iriarte

TV: Directv 610

