El consejo de Zlatan Ibrahimovic a Harry Kane para conquistar títulos

Los hinchas del Tottenham Hotspur están que explotan con Zlatan Ibrahimovic. El delantero sueco, que está en los Galaxy de Los Ángeles, habló claro y fuerte sobre el delantero, ídolo y figura de los ‘spurs’: Harry Kane.



Zlatan le recomendó a Kane cambiar de horizontes si quiere empezar a ganar cosas importantes en su carrera.



“Si quiere conquistar los principales títulos debe cambiar. El Tottenham tiene un buen equipo, pero no está a un nivel en el que pueda ganarlo todo, incluso teniendo un entrenador fantástico como Mauricio Pochettino”, aseguró Ibrahimovic en declaraciones a ‘Bethard’.



Sin embargo, retó al delantero inglés a demostrar lo verdaderamente grande que puede llegar a ser en el fútbol mundial. “Cuando estaba en Inglaterra, lo vi jugar y creo que es un buen delantero. Sigue evolucionando, está haciendo buenas cosas, pero siempre he dicho que jugar para un gran club, hacerlo bien en un grande, es diferente a hacerlo, con todos los respetos al Tottenham, en un equipo normal. He visto a jugadores que hacían lo mismo, pero que cuando iban a un ‘grande’ eran diferentes. Él puede hacerlo. Si quiere ganar, necesita cambiar, dejar el Tottenham”, insistió ‘Ibra’.



El sueco, que ganó títulos en Holanda, Italia, España, Francia e Inglaterra, le recordó a Harry que “los jugadores son recordados por lo que ganan y Kane necesita hacerlo”.