Espaldarazo del jefe a Yerry Mina: 'mejoró sus condiciones físicas'

El técnico de Everton, Carlo Ancelotti, es el primero en alegrarse por el buen momento de Yerry Mina, quien ha pasado la página de las críticas para ser protagonista de los elogios.

"Yerry mejoró sus condiciones físicas, no viajó en vacaciones para tener mejores condiciones y quedarse entrenando. El equipo ahora defiende mejor y Yerry es un jugador que cada día quiere aprender más, está muy concentrado en lo que quiere hacer", dijo el estratega, este viernes, en las horas previas al duelo contra Rotherdam United por la FA Cup.



Mina está habilitado, según el italiano, para este compromiso, que es muy importante para Everton.



El estratega explicó que no sienten temores adicionales a los que tienen los ciudadanos en Reino Unido por la crisis del coronavirus covid-19, que obligó a una nueva cuarentena estricta.



"Estamos cumpliendo y siguiendo el protocolo y nos sentimos seguros. Es verdad que cada día en esta liga se conocen nuevos casos, pero si seguimos bien los protocolos, no debería afectarnos, igual primero está la salud. El club ha hecho una gran campaña durante la pandemia, ha ayudado a muchas familias. Creo que el fútbol debe continuar. Para la comunidad es fundamental, puede ser muy saludable que lo vean por televisión".