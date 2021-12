Mina y sus días grises en Everton: lesionado y en carpeta de salida

Yerry Mina vive sus horas más grises en un Everton que ha empezado a perder la paciencia con sus molestias físicas y que, según los rumores, habría tomado ya una decisión sobre su futuro.

Mina pasó un mes fuera de las canchas, tras su regreso de la Selección Colombia en la fecha triple de octubre de las Eliminatorias a Catar 2022, y justo cuando se esperaba que volviera a resolver los gruesos problemas defensivos de su equipo, apenas logró mantenerse 30 minutos en la cancha antes de tener que retirarse por una nueva lesión.



"En términos de estado físico, el equipo está bien. En términos de lesiones tenemos a Yerry y Dominic se está acercando. Yerry no está disponible, Rondon está disponible y ha estado entrenando. Allan hoy hizo media sesión de entrenamiento, Davies la semana que viene podría comenzar con el equipo", se limitó a decir el técnico Rafa Benítez en la rueda de prensa previa a la visita a Crystal Palace, este domingo (12:00 p.m. hora colombiana).

🗣️ | @rafabenitezweb informó la actualidad de la plantilla.



"DCL está cada vez más cerca. Yerry no está disponible, Rondón entrenó y está disponible. Allan ha hecho hoy media sesión de entrenamiento, Davies la semana que viene podría empezar con el equipo".#EFC 🔵 pic.twitter.com/Z8YPhvDEAt — Everton (@EvertonESP) December 10, 2021



Es la segunda vez en el año que el colombiano queda fuera de los planes de un equipo que pagó la nada despreciable suma de 30 millones de euros por sus servicios al FC Barcelona. Otra vez la pantorrilla, otra vez una baja que todos temen sea prolongada.



"Hay jugadores propensos a lesionarse", decía, con mucha molestia, Benítez al final del agónico triunfo de Everton contra Arsenal, que se espera sea el despegue después de una mala racha de seis derrotas en la Premier League.



Traducción: la paciencia se va agotando y nuevamente se habla de salir a buscar un central con urgencia en este mismo mercado de invierno. Es verdad que el equipo gana mucha seguridad cuando el colombiano está en el campo, pero es difícil saber, cada fin de semana, si esta vez sí lo estará. Es la incertidumbre que quisiera evitar un pragmático Benítez que no espera a nadie. Que lo diga James...



¿Y entonces? Hacer caja con Mina para buscar los refuerzos de garantías aparece ahora como una decisión sensata en Everton. Después de todo, a sus 27 años conserva una valoración de 20 millones, según Transfermarkt, y eso daría hasta tres buenos refuerzos.



Vale decir que Rudy Galetti hablaba hace unas semanas de un posible cesión al Milan, lo que no sería para nada una mala opción. Pero mientras el tema físico no se resuelva serán todas expectativas. Lo primero es saber qué pasa con sus pantorrillas, qué se está haciendo mal y corregirlo. Entonces sí, a mirar al mercado. Ahora la vista tiene que concentrarse en la enfermería.