¿Son tan buenas noticias para Mina? Fecha de regreso y posible futuro

¡Terminó la espera! Al menos por ahora. Yerry Mina ha superado una nueva lesión en Everton y está listo para volver, justo en esta recta final de la Premier League en la que su equipo lucha por defender la categoría.

El momento no puede ser más crítico: Frank lampard no ha logrado enderezar el mal rumbo que dejó Rafa Benítez y está a solo tres puntos del Burnley, el primer descendido si la temporada terminara hoy. La buena noticia es que este fin de semana, ese rival directo no pudo ganar y eso le dio un respiro al equipo de Liverpool. Pero el alivio no dejará de ser temporal si no llegan cuanto antes las victorias que se necesitan.



Por eso es una grata noticia saber que vuelve una pieza clave en la defensa como Mina, a quien, según dijo el diario Liverpool Echo, han extrañado: "El defensa central ha tenido problemas con las lesiones esta temporada y se le ha echado de menos mientras estaba fuera de acción. Hablando antes de la victoria del Everton contra Manchester United, Lampard tenía la esperanza de que el central estuviera disponible para el partido del 20 de abril en Goodison Park", dijo el medio.



Y el cálculo fue preciso, más allá de los dos meses y medio de baja que completa el caucano: este miércoles estaría disponible e inclusive sería titular contra Leicester, noveno de la tabla de posiciones con 40 unidades, a 12 del necesitado Everton, que sabe que una victoria le dará un colchón de 6 puntos en la lucha por la permanencia.





Vuelve Mina y vuelve Van De Beek, ausente desde el pasado 3 de abril, y esas son buenas noticias en Everton. Sin embargo, para Mina no todo es color de rosa, pues se habla cada vez con más insistencia de su posibles reemplazo ante la sucesión de lesiones que ha sufrido.



Según el mismo medio local, Everton se habría fijado en James Tarkowski, jugador de 29 años del Burnley y quien busca destino en este mismo mercado de verano. Sus números son muy prometedores, de hecho tiene un registro de interceptaciones de 9,82, cuando el mejor de Everton en esa tarea, Ben Godfrey, registra 7,93. Pero cumplirá 30 años en noviembre y muchos creen que no sería el mejor reemplazo para Mina, quien tiene 27 años. La mala noticia es que lo pondrían en vitrina en un par de meses pues le queda solo un año de contrato. La mala, que este miércoles podría aprovechar y exprimir al máximo los minutos que le den para permanecer en la exigente Premier League.