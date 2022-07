¡Desilusiona su nivel! Yerry Mina podría quedarse sin ‘panita’

Lo que parecía un fichajazo para el Everton con el objetivo de salvarse del descenso, terminó en una desilusión enorme. Aunque lograron mantener la categoría, los ‘Toffees’ actuaron en la ventana de fichajes para traer a sus filas a Dele Alli procedente del Tottenham Hotspurs y con un futuro más que prometedor.

Sin embargo, Dele Alli no pudo con Frank Lampard, ni tampoco en el Everton recuperar su mejor nivel que sí mostró en Londres y en la League One con el MK Dons antes de recalar en el Tottenham Hotspurs. En primera instancia, ficharon a Dele por 6,63 millones de euros Fue muy bueno el rendimiento del volante, pero poco a poco empezó a perder protagonismo en el club.



Con José Mourinho y Nuno trabajaron muy cerca al jugador británico con el fin de recuperarlo, pero este intento fue imposible. Con el tiempo empezó a perder su rol en el onceno del Tottenham Hotspurs, y recaló a un Everton con la esperanza de ir recuperando su protagonismo, pero tampoco le fue posible.



Los ‘Toffees’ no quieren continuar con Dele Alli en sus filas y esperan sacarle provecho a la venta del jugador antes de que empiece a perder aún más su costo. Dele no ha sido ese jugador que Frank Lampard utilizó a lo largo de la temporada, y tampoco parece estar en los planes por lo demostrado en esta pretemporada desaprovechando goles cantados. Claro que condiciona, y el Everton espera venderlo. Yerry Mina podría perder otro ‘panita’ en el onceno del club de Liverpool.



Dele Alli vive un infierno en el Everton, pues de ser uno de los jugadores más importantes y de mayor proyección en Inglaterra se ha quedado en promesa. Ya a sus 26 años, aunque puede recomponer su andar, se le ha hecho complicado volver a ese nivel que demostró en el Tottenham Hotspurs.