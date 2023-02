Mano dura para Yery Mina en Everton: a ponerse serio y evitar descenso

Entonces, escoba nueva barre mejor. Y la que llegó a Everton, con la presión de la zona de descenso en la Premier League, le tiene que salir mejor que a las últimas tres administraciones que han llevado la situación a la crisis que se vive hoy.

A Sean Dyche, reemplazo de Frank Lampard, va a ser difícil hacerle bromas y pasarse de gracioso pues, a juzgar por sus primeras normas en el vestuario, se toma muy en serio el reto que asumió.



“Sean Dyche prohibió las redecillas y los gorros en las sesiones de entrenamiento del Everton y pidió a todos los jugadores que usen espinilleras”, afirmó ‘Liverpool Echo’.



Y al preguntarle en rueda de prensa por estas medidas, el DT simplemente explicó: “todos hacen la historia mítica de que son líneas duras de Sean Dyche. Es solo sentido común. Entrenas cómo juegas, ¿cómo puedes entrenar cómo juegas si tienes 14 cosas puestos, 15 sombreros y calzas, sin espinilleras, blanco calcetines, no es relevante. Les dije a los jugadores, 'estos mitos los voy a reventar ahora mismo'”.

El colombiano Yerry Mina ha aparecido en los entrenamientos con total normalidad, de hecho estuvo en las últimas salidas de Lampard como DT, pero hay que tomar precauciones por sus constantes lesiones. De baile y bromas, habituales en él dentro del vestuario, poco; el nuevo jefe quiere más de su liderazgo y hasta de sus goles para enderezar el rumbo.

🗣️ | "El Everton es un club lleno de orgullo con una gran historia, tengo que ganarme mi parte en ella. El mensaje es claro: unidad. Incluso el hincha más descontento en estos momentos se queda con el equipo, porque ellos son importantes".



Sean Dyche, en conferencia de prensa. pic.twitter.com/J5msYwmMRs — Everton (@EvertonESP) February 2, 2023

​Su estreno será nada más y nada menos que contra Arsenal este sábado (7:30 a.m. hora colombiana) y por eso no hay espacio para distracciones. Everton es penúltimo de la tabla en la Premier League, solo sumó 15 puntos y totaliza tres victorias, seis empates y once derrotas en 20 fechas. No, ya habrá momento de divertirse. Hoy, como dice el nuevo jefe, hay que tomarse el trabajo muy en serio.