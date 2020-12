¡No aguantó Tottenham! A 5 minutos del final se le esfumó la victoria

Tottenham pudo capitalizar los resultados de los favoritos en esta jornada post-navideña en Premier League, pero a última hora se le escapó la victoria.

En casa de Wolverhampton y con Dávinson Sánchez como titular, otra vez, el resultado fue un 1-1 que sabe a poco, no porque el local no lo mereciera, que al final lo hizo todo incluso para ganar, sino porque faltaban cinco minutos para que Mourinho se hubiera ido con una sonrisa y no con la cara de molestia con la que entró a su camerino al final.



Ndombele abrió la cuenta al primer minuto de juego, un rebote que le cedía Davies y un remate de afuera, abajo, imposible para Rui Patricio.



Pero retrocedía Tottenham muy pronto y Wolverhampton poco a poco se acercaba hasta la espectacular ocasión de Fabio Silva a los 27, cuando escapaba de la marca por la banda izqueirda y, aunque fuera aparatoso, llegaba al cierre Dávinson.



Al colombiano le hacía Neto una falta que debió ser para amarilla y a él mismo le tocaba ceder un tiro de esquina a los 29 en otra peligrosa llegada del local. Si Mourinho tenía la libreta a la mano, a esa altura el caucano debía tener calificación en verde.



Podence probaba a Lloris, le ganaban al colombiano por arriba a los 39, pero su amigo francés lo salvaba.



En el segundo tiempo fue un poco más de ese mismo asedio de Wolverhampton, muy sobre la portería de Lloris pero sin la claridad suficiente para vencer una marca muy cerrada y los mismísimos Kane y Son aparecían una y otra vez rechazando balones desde su predio... justo en una de esas el coreano le servía a Neves la pelota para un remate de afuera a los 79 que controlaba bien el arquero.



Pero la resistencia caería sobre el final, a los 85, Saiss se adelantaba a todos, a Davies su marcador y a Kane que lo veía pasar al atacante como un rayo, y se hacía justicia en el marcador con el equipo que más hacía.



Inevitablemente un mal paso para los titulares de Tottenham, entre ellos Dávinson, quienes aguantaron lo que pudieron el marcador pero no resistieron al final, no siquiera cuando a los 8 pedían un penalti sobre Kane que no era. La fortuna, nada más, hizo que Lloris salvara el segundo cuando Dávinson se quedaba en la carrera y no podía evitar el centro a los 95 minutos de juego.



Al final, en rigor, Tottenham acabó pidiendo tiempo y defendiendo con la vida el puntito, que lo tiene quinto de la Premier, detrás de Liverpool (líder), Everton, Leicester y Manchester United.