Con Díaz, Liverpool remonta y acaricia liderato: no aguantó Wolves

Parecía una tarde difícil y acabó siendo soleada, feliz, plena. Así fue la visita de Liverpool a Wolverhampton, en la que empezó perdiendo y acabó con una remontada, con Luis Díaz a bordo, y tres asistencias de Salah para un contundente 1-3. Talento, vértigo y precisión, cosecha de la casa roja.

Pero estuvo lejos de ser un paseo en el arranque pues se adelantaba el local en un sorpresivo ataque de Hee-chan a los 7 minutos, que castigó la pasividad de la improvisada zaga roja, sin tres de sus titulares (Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold), y muy permeable en cada contragolpe.



Y es que en el primer tiempo reinaba la confusión en Liverpool: Salah no fluía con Digo Jota en el frente, no había apoyo de Gakpo y en el medio el filtro de Mac Alister y Szoboszlai era demasiado débil, en gran parte por el mal partido de Jones.



No había manera de intimidar y por eso había que echar mano de Luis Díaz en el complemento, para buscarle socios al egipcio, efecto casi inmediato cuando lo tenía de cabeza a los 47 y participaba en la jugada del gol del empate, el servicio de Salah a Gakpo para un 1-1 que ya era un bálsamo. Ni se festejaba mucho, sabían los rojos que estaban obligados a más.



Y lo intentaba Díaz en una gran habilitación a Núñez, otro que venía del banquillo, y con Salah en otra buena proyección y con el propio guajiro y un riflazo que pegó en la panza del zaguero de los Wolves, en modo Rambo para defender su punto.



Llegaría el tanto, merecido por demás, a los 84, cuando aparecía Robertson, en otra asistencia de Salah, apareciendo sorpresivamente el escocés por derecha y definiendo a placer. Todos juegan, todos definen, todos celebran en la casa roja.



En el cierre, se caía Díaz en otro arrancón de Salah y le quedaba un tiro de esquina, hasta que de nuevo el egipcio se apuntaba una asistencia más, ahora para Elliott, quien estrellaba el remate en el palo pero de carambola se metía en el arco para el 1-3 a los 90+1. Se lo daban a Bueno de autogol, pero era el pelirrojo el que armaba la fiesta abrazado a los hinchas en la tribuna.



Una más tenía Díaz a los 95 pero se la adivinó el portero y así Liverpool firmó un capítulo adicional de su gran temporada, ganando y ubicándose como líder parcial de la Premier League, dependiendo del partido del Manchester City. Todo fluye cuando juegan los suramericanos a pesar del desgaste de las Eliminatorias y vuelve a sonreír Klopp, pleno de orgullo.