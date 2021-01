Everton busca seguir con la buena racha: se enfrenta al Wolverhampton

Con 29 puntos en la Premier League y luego de acceder a la siguiente ronda de la FA Cup, Everton se enfrenta este martes al Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, en un partido difícil, el cual tendría a los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina como posibles titulares.

Carlo Ancelotti sabe de la importancia que tiene el partido, pues, tras conseguir cinco victorias consecutivas por liga, una victoria lo dejará a un punto de los líderes Liverpool y Manchester United, quedando en puestos de competencias europeas.



Sin embargo, Carletto no contará con su goleador, Dominic Calvert-Lewin, quien presentó una molestia en el tendón de la corva y, por ende, será baja para el duelo correspondiente de la fecha 18 del campeonato de Inglaterra.



Ante la ausencia de Calvet-Lewin, los reflectores apuntarán al colombiano James Rodríguez, quien espera volver al nivel demostrado en los primeros partidos de la competencia y ser determinante para la victoria de su equipo.



“James tiene que entrenar bien, como entrenó la semana pasada y tiene que jugar. Está acostumbrado a mantener una buena condición. El hecho de que jugó 99 minutos -contra Rotherham- lo ayudará a tener una mejor condición para el futuro", dijo el italiano en rueda de prensa.



Con la declaración del estratega, se prevé que el cucuteño esté desde el inicio en el encuentro y además tome el rol de eje conductor en el ataque. También se espera que el defensor Yerry Mina, inicie como titular.



Por otra parte, el equipo local, Wolverhampton, está obligado a conseguir una victoria si quiere ascender en la tabla de posiciones. El equipo que tiene a una legión de portugueses en el plantel, se ubica en la casilla trece con 22 puntos y si quiere aspirar a puestos de torneos internacionales, deberá derrotar a los toffees en el Molineux Stadium.







Por: Redacción Futbolred 11 de enero 2021 , 01:45 p. m.

Wolverhampton vs. Everton



Día: martes 12 de enero de 2021

Hora: 3:15 p.m. (Hora de Colombia)

Fecha: 18 de la Premier League

Estadio: Molineux

TV: Espn