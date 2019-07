El descarte de Arsenal que se convertiría en compañero de Yerry Mina

El delantero marfileño Wilfried Zaha está cerca de convertirse en nuevo compañero del colombiano Yerry Mina en Everton luego de que Arsenal eligiera a Nicolas Pepe como su nuevo refuerzo y le quitara al jugador a Napoli quien tenía todo listo para anunciar al francés pero terminó quedándose con las manos vacías.



Zaha ha brillado en Crystal Palace y tuvo un paso por Manchester United que seguramente no es recordado con agrado por el futbolista pues el club de Old Trafford no le dio minutos ni la posibilidad de brillar cuando apenas iniciaba su carrera, por lo que dos temporadas más tarde lo devolvió a su club de origen, en el que ha permanecido hasta hoy.



El atacante de 26 años llegaría a Everton por una cifra cercana a los 60 millones de euros y dos jugadores más se verían involucrados en la transferencia, se trata de Cenk Tosun y James McCarthy, quienes los ‘toffees’ estarían dispuestos a dejar partir con el fin de que el goleador se vincule lo antes posible a la institución.



La posibilidad de que Zaha se vincule a Everton es grande luego de que no se concretara su llegada a los ‘gunners’ y teniendo en cuenta que la idea del jugador es pelear un título para hacerse notar un poco más y así dar el salto a un equipo de mayor categoría, algo que no logró en el United, pero que quiere volver a intentar y para lo cual aceptaría su salida hacia Liverpool.



Así pues, el defensor colombiano está cada vez más cerca de tener un nuevo compañero.