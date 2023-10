Equipo de Premier buscaría convencer a Eden Hazard de no retirarse

A muchos les cayó de sorpresa el anuncio de que Eden Hazard se retiró del fútbol profesional a sus 32 años. Y es que el belga en sus redes sociales confirmó que no seguirá su carrera y que se dedicará a otros proyectos personales.



"Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional", mencionó en sus redes sociales.



Y agregó: "Durante mi carrera he conocido a grandes personas, directivos, entrenadores, compañeros y quería agradecer especialmente a los clubes por los que he pasado: LOSC, Chelsea y Real Madrid; y obviamente agradecer nuevamente a la Selección Belga".

Pues bien, horas después de que el belga anunciara su retiro, el segundo entrenador del West Ham, Kevin Nolan, le ofreció al futbolista que hiciera una prueba en el equipo londinense pese a su anuncio de dejar el fútbol.



El asistente de David Moyes aseguró que Hazard todavía tiene mucho que dar a sus 32 años de edad: “Tendría al Hazard del Chelsea en el West Ham, sí. Estoy seguro de que, si él quisiera venir a probarse, yo ciertamente estaría dispuesto a hacerlo. No sé nada del técnico (David Moyes). ¡Pero ciertamente me gustaría juzgarlo!”, comentó en diálogo con el medio talkSport.



De igual manera, Nolan habló del retiro del futbolista: “Ha sido parte de algunos de los mejores años en la Premier League y de algunos de los mejores goles. Es triste que a sus 32 años haya decidido retirarse con toda honestidad porque creo que alguien de su calibre podría jugar al máximo nivel durante muchos años más".



Además, no descartó que Hazard cambie de opinión y juegue nuevamente al fútbol: “No me sorprendería que tuviéramos un pequeño revés en eso en los próximos seis meses a un año”.



“Creo que a sus 32 años simplemente le molesta que esté retirado. Ha habido tantas veces que recuerdo cuando Paul Scholes lo hizo. Luego recibió una llamada telefónica de Sir Alex Ferguson y dijo: 'Oh, sí, volveré'. Simplemente creo que algo así podría pasar con Hazard porque probablemente alguien esté dispuesto a darle la oportunidad de decir: 'Ven, ven y juega con nosotros durante seis meses'", concluyó Nolan.