¡Cómo sufre M. United! Se empantanó pero De Gea salvó la victoria

Manchester United pudo maquillar sus fallas, las mismas que provocaron al caída en Champions League (derrota contra Young Boys) y que ahora contra West Ham, por Premier League, amenazan otra vez.

Una victoria agónica por 1-2 logró el equipo de Cristiano Ronaldo en una cancha siempre difícil, toda en las manos de un De Gea milagroso que atajó un penalti a los 90+4.



Arrancaba West Ham como es su costumbre en casa, poniendo la cara y acercándose con Bowen y Soucek antes de abrir, por fin, el marcador: a los 30 minutos, el propio Bowen encontraba a Saïd Benrahma con espacio para meter le derechazo que se coló por el palo izquierdo. Lo vio el VAR y lo confirmó.



El tema es que si en la acera de enfrente está Cristiano Ronaldo toda ventaja está en riesgo: a los 35 metió un derechazo que tuvo que ser revisado antes de ser celebrado. 1-1 y todo como al comienzo.



En el complemento quería West Ham pero le faltaba siempre una pizca de precisión y el United entendía sy obligación de ganar para hacer olvidar la mala imagen de Champions y para salvar, una vez más, la cabeza de Solksjaer.



Exigía Cristiano una falta para penalti que evidentemente no era y no le compraba el juez, impecable hasta en esa acción, en una falta de Pogba que no era y en el que buscaban dejar al visitante con diez y en la supuesta falta en el área de Wam Bisaka que tampoco era.



Apostaba con Lingard en vez de Pogba el DT pero aguantaba bien el West Ham hasta el minuto 89, cuando remató potente con su pierna derecha, apostando por él antes que por el pase a Cristiano, para el 1-2 que celebraron todos los visitantes a rabiar.



Pero volvió la agonía cuando Luke Shaw metió la mano en el área ya a los 93 minutos y obligó al penalti que Noble, el recién ingresado solo para el cobro, puso al palo izquierdo, al que voló De Gea para salvar tres puntos luchadísimos. Sí, anotó Cristiano y Lingard fue salvador. Pero todos los abrazos fueron para el arquero español.