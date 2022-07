¡No es el Newcastle! Sorprendente mercado millonario de club inglés

Tras una excelente temporada en la que lucharon por ser sorpresa en la Uefa Europa League llegando a las semifinales, y después de sellar su clasificación a la ronda previa de la Uefa Conference League, el West Ham de David Moyes quiere continuar dando de qué hablar en la liga inglesa y en las competencias europeas, por lo cual, ha revolucionado el mercado de verano.

En una de las competencias más competitivas del mundo como lo es la Premier League, West Ham de un momento a otro ha empezado a tener grandes presentaciones en el rentado local y en torneos europeos como lo que fue su última participación en la Europa League. Eintracht Frankfurt los superó en la semifinal y acabó el sueño de los londinenses.

West Ham ha tenido bajas sensibles como Andriy Yarmolengo y Ryan Fredericks, además del retiro del capitán Mark Noble que era liderazgo y veteranía en el cuadro de Londres. Sus salidas han sido por finalizar contrato con los ‘Hammers’, por lo cual no han generado ingresos por ahora.

El problema no ha sido ese, pues dinero al parecer tienen de sobra. Han gastado 55 millones de euros en tres fichajes, Nayef Aguerd de Rennes, Flynn Downes, del Swansea City y Alphonse Areola. Los medios locales están impresionados con el mercado que ha tenido el West Ham, y no es para menos. Una millonada en estos jugadores, y parece que no quieren parar ahí.

Según el Daily Mail, preparan otras tres ofertas que en total ascendería a 120 millones de euros aproximadamente aparte de los 55 que ya han gastado. Entre los jugadores que barajan de acuerdo con el medio, aparecen nombres como Amadou Onana del Lille, tazado en 38’2 millones, Armando Broja que regresó al Chelsea y cuesta 35 millones, y Gianluca Scamacca del Sassuolo que vale 39 millones de euros