Cómo le puede ir a Everton contra West Bromwich: pronóstico de Premier

Everton tendrá este jueves un nuevo reto para seguir soñando con clasificar a torneos continentales para la próxima temporada, visitando a West Bromwich Albion en la fecha 29 de la Premier League de Inglaterra. La gran duda es si jugará James Rodríguez, pero con el colombiano o sin él, la necesidad de los tres puntos se hace una obligación.



No será fácil ganar de visitante, pues en Inglaterra no hay partido fácil. Sin embargo, Carlo Ancelotti es consciente que puede ganar, pues enfrenta a un equipo en puestos de descenso, que contra los grandes no ha tenido buen resultado ni jugando de local.



El Albion tiene el segundo peor rendimiento de local en la Premier League. De trece partidos en su estadio, The Hawthorns, solo ganó 2, empató 4 y perdió en 7 oportunidades; en su registro apenas tiene 9 goles marcados y 32 recibidos (la valla más vencida jugando en casa). Solo pudo derrotar a Brighton y Sheffield, dos equipos que, como West Brom, pelean por no irse a Segunda (Championship).



El registro de Everton jugando de visitante dice que de 12 partidos ganó 8, empató dos y perdió otros dos. Es el cuarto mejor foráneo de la Liga de Inglaterra, anotando 20 goles y recibiendo 13. En sus últimas dos salidas, sumó 4 puntos ganándole a Liverpool y empatando con Manchester United.



Así, el pronóstico es que Everton ganaría en su partido, pues West Bromwich no podría oponer resistencia. El resultado debería ser por dos o más goles, además porque tiene en buen momento a Richarlison y porque tiene a Calvert-Lewin en el quinto puesto de la tabla de goleadores.



Los ‘toffees’ se ilusionan con sumar tres puntos y llegar así a 46 puntos.