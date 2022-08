¡La decepción de un ídolo! Wayne Rooney explota contra el Man. Utd

Nueva dirección técnica en el Manchester United, pero ni con Ralf Rangnick ni con Erik ten Hag le han podido devolver la historia al club. Esas grandes e inolvidables conquistas que obtuvieron bajo las riendas de Sir Alex Ferguson han quedado en el pasado y han pasado cantidades de estrategas que no han podido levantar cabeza, más allá de una Uefa Europa League conseguida por José Mourinho enfrentando en la final al Ajax de Ámsterdam.

En las dos jornadas disputadas en la Premier League, el Manchester United ha decepcionado completamente con un debut en el Old Trafford con una derrota 1-2 ante el Brighton & Hove Albion y luego una durísima caída en condición de visita contra el Brentford por 4-0. Una liga que, en anteriores años, los ‘Red Devils’ hubiesen ganado con comodidad enfrentando a clubes que no pelean por la obtención del título liguero habitualmente.



Sin embargo, el semblante no solo es negativo en este inicio de la Premier League, sino que tampoco fue positivo en la temporada pasada bajo la dirección técnica del alemán, Ralf Rangnick. El Manchester United, lejos de quedar en las primeras posiciones, culminó el rentado nacional sextos clasificando a la Uefa Europa League. Cristiano Ronaldo se puso el equipo al hombro anotando 24 goles y siendo uno de los goleadores del torneo, pero no le alcanzó para entrar a su competencia favorita: la Champions League.



Ya cansa también la actitud de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Tendrá todavía poco más de una semana para definir su futuro dentro del club que lo vio crecer y lo impulsó al Real Madrid, o cambiar de rumbo. El portugués hizo parte de una de las mejores delanteras de los ‘Red Devils’ con Wayne Rooney. Rooney ha estado pendiente del club desde Estados Unidos donde dirige al DC United y estalló por la cara que han venido demostrando últimamente.



Wayne Rooney no ha tenido la trayectoria en los banquillos que sí ha tenido, por ejemplo, Erik ten Hag, pero eso no lo priva de opinar y decir lo que le falta al neerlandés para mejorar la cara del Manchester United. En entrevista con The Times, explicó las falencias, “el fútbol se ha desarrollado tácticamente y mejorado técnicamente durante mi tiempo en el juego, pero las bases no cambian. Si no corres, si no te esfuerzas, puedes perder contra cualquier equipo. Nunca había visto al Manchester United tan falto de esas cualidades básicas”.



A su vez, criticó al plantel, “ten Hag habrá hecho un gran examen de conciencia esta semana y hará muchas demandas para obtener una reacción de sus jugadores, estoy seguro. Pero con este grupo, esto ha estado sucediendo durante tanto tiempo que cambiar su forma de ser requerirá algo drástico. No tienen emociones, no hay carácter ni corazón en el equipo”.



El Manchester United pagó más de 70 millones por el mediocentro defensivo del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro. El volante es una flamante contratación, pero Wayne Rooney le baja el dedo a esa emoción. No por el jugador que es, sino por la edad, y porque no cree que sea ese tipo de jugador que el club necesita actualmente, “no será elegible para enfrentarse al Liverpool, lo cual es una pena porque sin duda mejorará al United. Es un buen jugador. He jugado contra él y traerá un poco de carácter, un poco de ritmo de trabajo, pero ¿es exactamente lo que necesita el United? No estoy seguro”.



Finalmente, habló sobre la actitud de Marcus Rashford. “creo que necesita hacer un gran examen de conciencia y descubrir lo que quiere, por su propio bien, antes que cualquier otra cosa. Porque mirarlo es una verdadera preocupación: parece que quiere estar en cualquier lugar menos en un campo de fútbol. Hace mucho tiempo que no lo veo sonreír en el campo. Sus actuaciones han disminuido: no ha sido seleccionado por Inglaterra durante más de un año”, concluyó.